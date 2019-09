GÜNDEM ÖZETİ / 17 Eylül 2019

6 Nisan 19201- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Babadağ Merkezefendi , Serinhisar, Honaz ve Bozkurt belediyelerini ziyaret edecek, Merkezefendi Belediyesi Kazım Arslan Parkı'nın açılış töreni ile Babadağ ve Honaz'da halk buluşmasına katılacak.(Denizli/11.00-17.30)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın 58. Ölüm Yıl Dönümü Anma Programı'na katılacak.(İstanbul/10.00)EKONOMİ1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin açılışına katılacak.(İstanbul/10.00)2- TÜİK, ağustos ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıklayacak.(Ankara/10.00)3- Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 13 ay (385 gün) ve 6 yıl (2149 gün) vadeli iki tahvil ihalesi gerçekleştirilecek.(Ankara)DÜNYA DİPLOMASİ1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ürdün Kültür ve Gençlik Bakanı Muhammed Ebu Rumman ile bir araya gelecek, 2020 Türkiye-Ürdün Karşılıklı Kültür Yılı Niyet Beyanı imza törenine katılacak, TİKA tarafından yürütülen projeleri inceleyecek ve çeşitli temaslarda bulunacak.(Amman)2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.(Halep/İdlib/Haseke/Rakka)GÜNCEL1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Diyarbakır)2- Adnan Oktar suç örgütüne yönelik, Oktar'ın da aralarında bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de başlanacak.(İstanbul/10.00)3- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)SPOR1- Dünya Güreş Şampiyonası Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da sürüyor.Şampiyonanın dördüncü gününde kadınlar 50, 53, 55 ve 72 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı finaller, grekoromen stil 60, 67 ve 130 kilolarda ise repesaj ve finaller yapılacak. Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 130 kilo finalinde Kübalı Oscar Pino Hinds ile altın madalya mücadelesi verecek.(Nur Sultan/08.00/13.45/15.00)2- Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup maçları sürüyor.Maçlarını Slovenya'da oynayan Türk Milli Takımı, C Grubu'ndaki dördüncü müsabakasında Belarus ile karşılaşacak.(Ljubljana/21.30)3- 2019 Avrupa Görme Engelliler Futbol Şampiyonası İtalya'nın başkenti Roma'da başlayacak. Şampiyonanın açılış maçında A Grubu'nda Türkiye ile İtalya karşı karşıya gelecek.(Roma/10.00)4- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G ve H gruplarında ilk hafta maçları yapılacak.5- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 Eylül Çarşamba günü Belçika temsilcisi Club Brugge ile deplasmanda yapacakları A Grubu ilk hafta maçı öncesi müsabakanın oynanacağı Jan Breydel Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-kırmızılı takım son antrenmanını aynı statta yapacak.(Brugge/19.00/19.30)6- Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur eşleşmelerinin kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.(İstanbul/14.00)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.