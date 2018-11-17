Gündem Özeti / 17 Kasım 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk
/ 6 Nisan 1920
1- CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, partisinin İstanbul
İl Başkanlığınca Türker İnanoğlu Maslak
Show Center'da düzenlenen "Sokaktan İstanbul'a Mahalle Temsilcileri Toplantısı"na katılacak.
(İstanbul/15.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
, Papillon Ayscha Hotel'de düzenlenen UNESCO Türkiye
Milli Komisyonu Büyük Buluşması'na iştirak edecek.
(Antalya/09.00)
EKONOMİ
1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
, DEİK İş Konseyleri Mali Genel Kurulu Kapanış Oturumu'na katılacak.
(İstanbul/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu New York
'taki temasları kapsamında Türkevi Binasının inşaat alanını ziyaret edecek. Çavuşoğlu, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunda vatandaşlarla bir araya gelecek.
(New York)
2- İsrail
'in abluka altındaki Gazze Şeridi
'ne düzenlediği saldırılara ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Gazze)
3- Suriye
iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.
(Halep/İdlib)
4 - Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan
Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin dünyadaki yansımaları takip ediliyor.
(Riyad/Washington/Ankara)
GÜNCEL
1- Anadolu Ajansı
, İstanbul'da ev sahipliği yapacağı Balkan- Güney Doğu Avrupa
Haber Ajansları Birliği (ABNA-SE) 27. Genel Kurulu ve Konferansı ile dönem başkanlığını Yunanistan
'ın Atina- Makedonya
Haber Ajansından (ANA/MPA) devralacak.
(İstanbul/ 09.00)
SPOR
1- UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta A, B, C ve D liglerinde 7 maçla tamamlanacak.
B Ligi'nde yer alan Türkiye, 2. Grup'taki dördüncü ve son maçında Konya
Büyükşehir Belediye Stadı'nda İsveç
'i konuk edecek.
(Konya/20.00)
2- A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki beşinci maçında deplasmanda Polonya
ile karşılaşacak.
(Bydgoszcz/20.30)
3- Hentbolda Erkekler EHF Şampiyonlar Ligi C Grubu 8. hafta maçında Beşiktaş Mogaz
, Makedonya temsilcisi Metalurg ile İzmit
Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
(Kocaeli/16.00)
4- Hentbolda Kadınlar Avrupa Challenge Kupası 3. tur rövanş maçında Polatlı
Belediyespor, İsrail temsilcisi Maccabi Srugo ile deplasmanda karşılaşacak. Aynı kupada Yenimahalle
Belediyespor ise 3. tur ilk maçında Azerbaycan
'ın Azeryol Bakü
takımını konuk edecek.
(Rishon Lezion/16.00/Ankara/17.00)
5- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası Adatıp Sakarya
Büyükşehir Belediye Basketbol-TOFAŞ, Türk Telekom- Bahçeşehir
Koleji, Banvit- Pınar Karşıyaka
müsabakalarıyla başlayacak.
(Sakarya/13.00/Ankara/15.15/Balıkesir/17.30)
6- Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 5. haftasına Fenerbahçe- Galatasaray
, Aydın
Büyükşehir Belediyespor-VakıfBank, Halkbank-Karayolları, Kameroğlu Beylikdüzü
Voleybol İhtisas- Çanakkale Belediyespor
müsabakalarıyla devam edilecek.
(İstanbul/14.00/Aydın/15.00/Ankara/İstanbul/16.00)
7- Voleybolda Efeler Ligi'nin 6. haftası Halkbank-İkbal Afyon
Belediyesi Yüntaş maçıyla başlayacak.
(Ankara/14.00)
8- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 8. hafta müsabakaları yapılacak.
Ligde 7. hafta erteleme maçında ise 1955 Batman Belediyespor
ile Beykoz
Belediyespor karşılaşacak.
(Batman/17.00)
9- TFF
2. Lig'de 13. hafta 3 maçla, TFF 3. Lig'de 13. hafta 6 karşılaşmayla başlayacak.
10- Beşiktaş Kulübünün olağan divan kurulu toplantısı Vodafone Park Moda
Merkezi'nde yapılacak.
(İstanbul/10.30)
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Mustafa Kemal Atatürk,İstanbul
17 Kasım 2018 Cumartesi 00:01