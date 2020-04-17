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GÜNDEM ÖZETİ / 17 Nisan 2020

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıklayacak.

17.04.2020 00:02 | Son Güncelleme: 17.04.2020 00:02
GÜNDEM ÖZETİ / 17 Nisan 2020
6 Nisan 1920
EKONOMİ
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
2- TCMB, nisan ayına ilişkin beklenti anketi istatistiklerini ilan edecek.
(Ankara/14.30)
3- TÜİK, 2019 yılına ilişkin çocuk istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
4- TOBB, martta kurulan-kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri açıklayacak.
(Ankara/10.00)
GÜNCEL
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
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Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Güncel
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