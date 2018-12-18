Gündem Özeti / 18 Aralık 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk
/ 6 Nisan 1920
1- CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, HAK-İŞ Konfederasyonu'nu ziyaret edecek, genel merkezde MYK
ve PM toplantılarına iştirak edecek, Marriott Hotel'de AB
Büyükelçileri ile akşam yemeğine katılacak.
(Ankara/10.00/11.00/13.00/20.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı
ve bağlı kurumların 2019 yılı bütçeleri, Gelir Bütçesi ve Bakanlığın kesin hesabı görüşülecek.
(TBMM/11.00)
EKONOMİ
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, 2018 Verimlilik Proje Ödülleri Töreni'ne katılacak.
(Ankara/09.30)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB
), ekim ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu ve ekim ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00/14.30)
3- TÜİK
, ekim ayı perakende satış endeksleri ile 2017 yılı mali aracı kuruluş istatistiklerini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs
Özel Temsilcisi Jane Holl Lute ile bir araya gelecek.
(Lefkoşa)
2- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
'nın İstanbul
'daki Suudi Arabistan
Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.
(Riyad/Washington/Ankara)?
3- Suriye
iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.?
(Halep/İdlib)
4- Yemen
'de yaşanan insani krizle ilgili gelişmeler takip ediliyor.
(Sana/Ankara)
GÜNCEL
1- FETÖ davaları
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe
Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı dava, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.
FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü
'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik örgüt elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral
ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay
ile Ömer Faruk Kavurmacı
ve Faruk Güllü
'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılanmasına, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri
'de devam edilecek.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink
'in öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 14'ü firari 85 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.
(Ankara/09.30/İstanbul/10.00)
SPOR
1- Basketbolda THY Avrupa
Ligi'nin 13. haftasında Anadolu Efes
, Sinan Erdem
Spor Salonu'nda Karadağ
temsilcisi Buducnost VOLİ'yi, Fenerbahçe Beko
da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Rusya
'nın CSKA Moskova
takımını konuk edecek.
(İstanbul/20.00/20.45)
2- Ziraat Türkiye Kupası
'nda 5. tur rövanş maçları başlayacak.
Kupanın ilk gününde 1461 Trabzon-Ümraniyespor, MKE Ankaragücü- Bodrum
Belediyesi Bodrumspor, Balıkesirspor
Baltok- Çaykur Rizespor
, Göztepe- Nazilli
Belediyespor, Medipol Başakşehir- Adana Demirspor
, Galatasaray-Keçiörengücü karşı karşıya gelecek.
(Trabzon/13.00/Ankara/13.45/Balıkesir/15.00/İzmir/17.00/İstanbul/19.00/20.30)
3- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nın 10. ve son haftasında B Grubu'nda TOFAŞ, Hırvatistan
temsilcisi Cedevita ile deplasmanda karşılaşacak.
(Zagreb/22.00)
4- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 9. haftasında A Grubu'nda Banvit
, Fransa
'nın Le Mans
takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. D Grubu'nda ise Beşiktaş
Sompo Japan, Litvanya
temsilcisi Neptunas'ı BJK
Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde konuk edecek.
(Le Mans/22.30/İstanbul/20.00)
5- Voleybolda Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında A Grubu'nda Halkbank, Almanya
temsilcisi United Volleys, E Grubu'nda ise Arkas Spor
, Rusya'nın Dinamo Moskova
takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(Frankfurt/21.00/Moskova/19.00)
6- Voleybolda Erkekler CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında Galatasaray, Çekya temsilcisi Dukla Liberec ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(Liberec/19.00)
7- Fenerbahçe'de futbol takımının teknik direktörlüğüne getirilen Ersun Yanal
için Ülker Stadı
1907 Tribünü'nde imza töreni ve basın toplantısı düzenlenecek.
(İstanbul/14.00)
8- 2018 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, Birleşik Arap Emirlikleri
'nde sürüyor.
Organizasyonun ilk yarı final maçında Arjantin
temsilcisi River Plate
ile ev sahibi ülkeden El Ain karşı karşıya gelecek. Beşincilik maçında ise Tunus
'un Esperance ile Meksika
'nın Guadalajara takımları karşılaşacak.
(El Ain/19.30/16.30)
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Mustafa Kemal Atatürk,Avrupa Birliği
Kaynak: AA