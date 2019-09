GÜNDEM ÖZETİ / 18 Eylül 2019

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hükümlü ve tutuklular tarafından iş yurtlarında üretilen mamullerin tanıtımının yapılacağı "Ürün ve El Sanatları Fuarı"nın açılışına katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TEKNOFEST'i ziyaret edecek, Çocuklar İçin Gezen Sinema Tırı Uğurlama Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.30-Ankara/16.00)

3- CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısı kapanış programı ve imza törenine katılacak.

(Ankara/11.30)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ni, MKE Sanayi ve Teknoloji Müzesi'nde açıklayacak; Yerli Tünel Açma Makinesi Faaliyete Geçme Törenine iştirak edecek.

MKE Sanayi ve Teknoloji Müzesi'ndeki programa, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da katılacak.

(Ankara/09.45/15.00)

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ilgın Şeker Fabrikası Kampanya Açılış Törenine katılacak, ILPAN hayvancılık işletmesini ve Ilgın Belediyesini ziyaret edecek.

(Konya/14.00/15.30/16.00)

4- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-İran İş Forumu'na katılacak.

(Ankara/11.30)

5- Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Yeşilköy'de Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak.

(İstanbul/13.00)

6- TÜİK, 2018 yılı gelir ve yaşam koşulları araştırması ile ağustos ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

7- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail seçimlerinin sonuçları ve yaşanacak gelişmeler takip edilecek.

(Kudüs)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Halep/İdlib/Haseke/Rakka)

GÜNCEL

1- "2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı"nın başlangıcı dolayısıyla, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek.

(Ankara/11.00)

2- Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) takip ediliyor.

(İstanbul)

3- Adnan Oktar suç örgütüne yönelik, Oktar'ın da aralarında bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

4- FETÖ davaları

FETÖ ile iltisaklı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatı tespit edilmesinin ardından casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında dava açılan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un yargılanmasına, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C ve D gruplarında ilk hafta maçları yapılacak.

A Grubu'nda yer alan Galatasaray, Belçika temsilcisi Club Brugge ile deplasmanda karşılaşacak.

(Brugge/19.55)

2- Dünya Güreş Şampiyonası Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da sürüyor.

Şampiyonanın beşinci gününde kadınlar 57, 59, 65 ve 76 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı finaller, 50, 53, 55 ve 72 kilolarda ise repesaj ve finaller yapılacak.

(Nur Sultan/08.00/13.45/15.00)

3- Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup maçları sürüyor.

Maçlarını Slovenya'da oynayan Türk Milli Takımı, C Grubu'ndaki beşinci ve son müsabakasında Finlandiya ile karşılaşacak.

(Ljubljana/21.30)

4- 2019 Avrupa Görme Engelliler Futbol Şampiyonası İtalya'nın başkenti Roma'da sürüyor. A Grubu'nda yer alan Türkiye, şampiyonanın ikinci gününde İspanya ile karşılaşacak.

(Roma/10.00)

5- UEFA Avrupa Ligi'nde 19 Eylül Perşembe günü yapılacak gruplarda ilk hafta maçları öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ve Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, müsabakaların oynanacağı statlarda basın toplantısı düzenleyecek.

(Bratislava/19.30/Getafe/18.30/Roma/20.00)

***

