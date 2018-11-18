Gündem Özeti / 18 Kasım 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk
/ 6 Nisan 1920
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Üsküdar Belediyesi
Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilecek "Dünya Trafik Mağdurlarını Anma Günü" etkinliğine katılacak.
(İstanbul/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail
'in abluka altındaki Gazze Şeridi
'ne düzenlediği saldırılara ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Gazze)
2- Suriye
iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.
(Halep/İdlib)
3- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan
Başkonsolosluğunda öldürülmesinin dünyadaki yansımaları takip ediliyor.
(Riyad/Washington/Ankara)
GÜNCEL
1- Anadolu Ajansı
, İstanbul'da ev sahipliği yaptığı Balkan- Güney Doğu Avrupa
Haber Ajansları Birliği (ABNA-SE) 27. Genel Kurulu ve Konferansı ile dönem başkanlığını, Ataşehir Sheraton Otel
'de düzenlenecek programla Yunanistan
'ın Atina- Makedonya
Haber Ajansı ANA/MPA'dan devralacak.
(İstanbul/09.00)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 37. Uluslararası İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı'nı ziyaret edecek.
(İstanbul/11.00)
2- A Milli Futbol Takımı
, Ukrayna
ile 20 Kasım
Salı günü Antalya
'da oynayacağı özel maçın hazırlıklarına Konya
'da yapacağı antrenmanla başlayarak, Antalya'ya gidecek.
(Konya/10.30/18.30)
3- UEFA Uluslar Ligi'nde 6. hafta A, B, C ve D liglerinde oynanacak 7 maçla başlayacak.
4- Türk futbolunun duayen isimlerinden Metin Türel
'in cenazesi, Levent Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu
Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
(İstanbul/12.55)
5- Olimpiyat ve dünya şampiyonu efsane milli halterci Naim Süleymanoğlu
, vefatının birinci yılında Edirnekapı Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenecek törenle anılacak.
(İstanbul/11.45)
6- Hentbolda Erkekler Avrupa Challenge Kupası 3. tur ilk maçında Göztepe, Norveç
temsilcisi OIF Arendal ile deplasmanda karşılaşacak.
(Arendal/20.00)
7- Hentbolda Kadınlar Avrupa Challenge Kupası 3. tur rövanş maçında Yenimahalle
Belediyespor, Azerbaycan
temsilcisi Azeryol Bakü
'yü konuk edecek.
(Ankara/17.00)
8- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası, Darüşşafaka
Tekfen- İstanbul Büyükşehir Belediyespor
, Gaziantep
Basketbol- Beşiktaş
Sompo Japan, Arel Üniversitesi Büyükçekmece
Basketbol- Anadolu Efes
ile Galatasaray- Afyon
Belediyespor müsabakalarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/13.00/Gaziantep/15.15/İstanbul/17.30/20.00)
9- Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 5. haftası, Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş maçıyla sona erecek.
(Bursa/17.30)
10- Voleybol Efeler Ligi'nde 6. hafta, Maliye
Piyango-Jeopark Kula
Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor- İnegöl Belediyespor
, Arhavi
Belediyespor- Ziraat Bankası
, Tokat Belediyesi
Plevne- Fenerbahçe
ile Arkas Spor-Galatasaray müsabakalarıyla tamamlanacak.
(Ankara/İstanbul/14.00/Artvin/Tokat/15.30/İzmir/16.00)
11- TFF
2. Lig ve TFF 3. Lig'de 13. hafta maçları tamamlanacak.
12- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2018 sezonunun son yarışı Valencia
Grand Prix'si koşulacak.
(Valencia/16.10)
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Üsküdar Belediyesi,Süleyman Soylu,Mustafa Kemal Atatürk
18 Kasım 2018 Pazar 00:02