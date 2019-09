GÜNDEM ÖZETİ / 19 Eylül 2019

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Turizm İş Birliği Resepsiyonu'na katılacak.

(Ankara/20.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarının Atama Töreni ile yemek programına iştirak edecek.

(Ankara/10.00/19.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Güvenlik Kongresi ve gazi ve gazi aileleri ile yemek programına katılacak.

(Ankara/10.00/12.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi"ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Bitkisel Yağlar Konferansı"na iştirak edecek.

(İstanbul/14.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4-TCMB, Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'ni açıklayacak.

(Ankara/14.00)

5-TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

6- TÜİK, 2019 yılı girişimlerde bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Budapeşte Ofisi'nin açılışına katılacak.

(Budapeşte)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, KKTC'ye gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında çeşitli temaslarda bulunacak.

(Lefkoşa)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Halep/İdlib/Haseke/Rakka)

GÜNCEL

1- Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) takip ediliyor.

(İstanbul)

2 - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği ziyaret edecek, Hafızlık Programı'na katılacak.

(Mersin/11.00/12.00)

3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

4- Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, Oktar'ın da aralarında bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

5- FETÖ davaları

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda ilk hafta maçları yapılacak.

C Grubu'nda Trabzonspor, İspanya'nın Getafe, J Grubu'nda Medipol Başakşehir, İtalya'nın Roma, K Grubu'nda ise Beşiktaş, Slovakya'nın Slovan Bratislava takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Getafe/19.55/Roma/Bratislava/22.00)

2- Dünya Güreş Şampiyonası Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da sürüyor.

Şampiyonanın altıncı gününde kadınlar 62 ve 68 kilolar ile erkekler serbest stil 57 ve 65 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı finaller yapılacak.

(Nur Sultan/08.00/13.45)

3- Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup maçları tamamlanacak.

***

