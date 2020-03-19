GÜNDEM ÖZETİ / 19 Mart 2020

6 Nisan 19201- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.(Ankara/11.00)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- TBMM'denGenel Kurulda, ekonomiye ilişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yeni tip koronavirüs ile mücadele konusunda milletvekillerini bilgilendirecek.Plan ve Bütçe Komisyonunda Sayıştayda Açık Bulunan beş üyelik için Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi görüşülecek.(TBMM/14.00/13.00)2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.(Ankara/12.00)EKONOMİ1- TÜİK, 2018-2019 dönemi bitkisel ürün denge tablolarını ve bu yılın ocak ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıklayacak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ilan ettiği ateşkesin uygulama süreci takip ediliyor.(Ankara/İdlib/Halep)GÜNCEL1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.2- Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Edirne sınır hattı ile Ege Denizi kıyısındaki hareketliliği izleniyor.3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Diyarbakır)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA