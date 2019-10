GÜNDEM ÖZETİ/ 2 Ekim 2019

6 Nisan 19201- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Barolar Birliğinin 50. Kuruluş Yılı ve 2019-2020 Adli Yıl Açılış Yemeği'ne katılacak.(Ankara/19.00)2- CHP ve HDP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.(TBMM/13.30/12.45)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım-İş yönetici ve temsilcileriyle eğitim seminerine ve Akdeniz Üniversitesi bünyesindeki "Tazelenme Üniversitesi"nin eğitim yılı açılışına iştirak edecek.(Antalya/11.00/14.00)2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2'nci Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi ile trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek amacıyla Orhan Cemal Fersoy İlkokulu ve Akay Kavşağı'nda "yaya geçidi nöbetleri"ne katılacak.(Ankara/09.30/13.00/14.00)3- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Üniversitesi 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne iştirak edecek.(İstanbul/14.00)4- TBMM Genel Kurulunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri görüşülecek.(TBMM/14.00)EKONOMİ1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Rusya Enerji Haftası - Yenilenebilir Enerji Gelişiminde Küresel Engeller ve Trendler" başlıklı oturumda konuşacak.(Moskova/15.30)2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı Halid Nasır Abdullah el-Roudan ile görüşecek, iki bakan Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret edecek.(Ankara/11.00/15.00)3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, eylül ayı ihracat rakamlarını açıklayacak, Türk Eximbank şubesi açılış töreni ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Akdeniz Meclis Toplantısı'na katılacak, Valiliği ziyaret edecek.(Mersin/11.30/12.30/13.30/15.30)4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.(Ankara/14.30)5- Geleneksel 9. ASO Büyükelçilikler Resepsiyonu düzenlenecek.(Ankara/17.30)6- Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, genel merkezde düzenlenecek basın toplantısında eylül ayı üretici-market fiyatlarını açıklayacak ve tarımdaki güncel sorunları değerlendirecek.(Ankara/10.30)DÜNYA DİPLOMASİ1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa'daki 42 başkonsolosun katılacağı Avrupa Başkonsoloslar Toplantısı'na katılacak.(Düsseldorf)2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.(Halep/İdlib/Haseke/Rakka)GÜNCEL1 - Uluslararası sivil toplum kuruluşları, düşünce platformları ve insan hakları örgütleri, 2 Ekim 2018'de katledilen Cemal Kaşıkçı'nın ölüm yıl dönümü dolayısıyla Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir dakikalık saygı duruşunda bulunacak, anma etkinliği düzenleyecek.Etkinliğe, Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ve Kaşıkçı'nın arkadaşları katılacak.(İstanbul/13.14)2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)SPOR1- UEFA Avrupa Ligi'nde K Grubu'nda yapılacak Beşiktaş-Wolverhampton maçı öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Wolverhampton Teknik Direktörü Nuno Espirito Santo basın toplantısı düzenleyecek.(İstanbul/18.30/21.00)2- UEFA Avrupa Ligi'nde C Grubu'nda yapılacak Trabzonspor-Basel maçı öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ve Basel Teknik Direktörü Marcel Koller, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.(Trabzon/17.00/18.45)3- UEFA Avrupa Ligi'nde J Grubu'nda yapılacak Medipol Başakşehir-Borussia Mönchengladbach maçı dolayısıyla Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve Borussia Mönchengladbach Teknik Direktörü Marco Rose basın toplantısı düzenleyecek.(İstanbul/17.00/18.15)4- ULEB Avrupa Kupası B Grubu ilk hafta maçında TOFAŞ, Fransa'nın Limoges takımı ile sahasında karşılaşacak.(Bursa/20.00)5- ULEB Avrupa Kupası C Grubu ilk hafta maçında Darüşşafaka Tekfen, Slovenya'nın Cedevita Olimpija takımıyla deplasmanda karşılaşacak.(Ljubljana/20.30)6- Hentbol Kadınlar Süper Kupa mücadelesinde Kastamonu Belediyespor ile Muratpaşa Belediyespor karşı karşıya gelecek.(Ankara/17.00)7- Dünya Atletizm Şampiyonası Doha'da sürüyor.8- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçları tamamlanacak.9- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi eleme turu rövanş maçında BOTAŞ, Polonya'nın Arka takımıyla karşılaşacak.(Gdynia/19.00)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.