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GÜNDEM ÖZETİ / 2 Nisan 2020

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- TBMM Genel Kurulunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tekliflerinin görüşmelerine devam edilecek.

02.04.2020 00:02 | Son Güncelleme: 02.04.2020 00:02
GÜNDEM ÖZETİ / 2 Nisan 2020
6 Nisan 1920
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM Genel Kurulunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tekliflerinin görüşmelerine devam edilecek.
(TBMM/14.00)
EKONOMİ
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "COVID-19 Türkiye Platformu" koordinasyonunda gerçekleştirilecek Aşı ve İlaç Geliştirme Sanal Konferansı'na katılacak.
(Ankara/10.00)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
3- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil edeceği NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, video konferans aracılığıyla yapılacak.
(Brüksel)
GÜNCEL
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
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Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Ankara, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››GÜNDEM ÖZETİ / 2 Nisan 2020 - Haberler

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