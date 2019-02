Gündem Özeti / 20 Şubat 2019

Kaynak: AA

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "1. Yaşlılık Şurası"na katılacak, Bangladeş, Katar, Kuzey Makedonya, Türkmenistan, Bulgaristan ve KKTC'den bakanların katılımıyla gerçekleştirilecek "Dünyada Yaşlı Dostu Politikalar" oturumunun başkanlığını yapacak.(Ankara/12.30/14.30)2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, nohut tohumu ve bez torba dağıtımına, Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi ve Şahinbey Belediyesi Mavi Kent Parkı açılışlarına katılacak, atık ayrıştırma ileri biyolojik arıtma tesisi ile şehit yakınları ve gaziler için yapılan konutlarda incelemede bulunacak, esnafı ziyaret edecek.(Gaziantep/10.30-17.00)3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı'na katılacak.Soylu ayrıca, Macaristan, Sırbistan, Gürcistan, Kuzey Makedonya, Yunanistan, Bulgaristan ve Afganistan'dan bakanlar ve Uluslararası Göç Politikaları Merkezi Genel Direktörü Michael Spindelegger ile görüşecek.(İstanbul/09.30/09.00-21.30)4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "İstanbul Ordulular Buluşması"na iştirak edecek.(İstanbul/19.30)5- TBMM'denGenel Kurulda, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.(TBMM/14.00/16.00)EKONOMİ1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 5. Bakanlar Toplantısı'na katılacak.(Bakü)2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ziyaretlerde bulunacak, esnafla bir araya gelecek, bölgesel istişare toplantısına iştirak edecek.(Kayseri/12.00-18.30)3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Konya yeni gar inşaatında ve Konya Lojistik Merkezi'nde incelemeler yapacak, çarşı ve AVM esnafıyla bir araya gelecek, ziyaretler gerçekleştirecek.(Konya/11.10-17.30)4- TÜİK, ocak ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi ile şubat ayı Tüketici Güven Endeksi verilerini açıklayacak.(Ankara/10.00)5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası aralık ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini duyuracak.(Ankara/10.00)6- TÜSİAD'ın 49. Genel Kurul Toplantısı Four Seasons Hotel'de yapılacak.(İstanbul/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bodrum Deniz Ticaret Odasında STK temsilcileriyle bir araya gelecek, AK Parti Bodrum Seçim Ofisi'nin açılışını gerçekleştirecek.(Muğla/10.00/15.00)2- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefet arasındaki gerilim, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.(Caracas)3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.(Halep/İdlib)GÜNCEL1- Beşiktaş-Bursaspor arasında 10 Aralık 2016'da oynanan maçın ardından terör örgütü PKK tarafından Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen ve 39'u emniyet mensubu 46 kişinin şehit olduğu, 243 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin 33 sanığın yargılanması İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de sürecek.(İstanbul/10.00)2- Vicdan Hareketi tarafından Suriye hapishanelerinde bulunan kadın ve çocukların özgürlüklerine kavuşmaları için 105 ülkeden aktivist ve aydının desteği, Türkiye'den ve dünyadan yaklaşık 2 bin sivil toplum kuruluşunun katkısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde basın açıklaması yapılacak.(İstanbul/10.30)3- FETÖ davalarıFETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.(Ankara/09.30)Darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.(İstanbul/10.00)SPOR1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları Atletico Madrid-Juventus, Schalke 04-Manchester City karşılaşmalarıyla tamamlanacak.(Madrid/Gelsenkirchen/23.00)2- UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda rövanş heyecanı tek maçla başlayacak. İspanya'nın Sevilla ile İtalya'nın Lazio takımları karşı karşıya gelecek.(Sevilla/20.00)3- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Ligi'nin 14. ve son haftasında B Grubu'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor, Rusya temsilcisi Dinamo Kursk'u Antakya Spor Salonu'nda konuk edecek. Fenerbahçe ise Fransa'nın Carolo Basket takımıyla deplasmanda karşılaşacak.(Hatay/18.00/Charleville-Mezeres/21.00)4- Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında A Grubu'nda VakıfBank, Almanya temsilcisi Allianz MTV ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. B Grubu'nda Eczacıbaşı VitrA, Rusya ekibi Uralochka-NTMK'ye konuk olacak. E Grubu'nda ise Fenerbahçe Opet, Rusya'nın Dinamo Moskova takımını Burhan Felek Voleybol Salonu'nda ağırlayacak.(Stuttgart/21.00/Ekaterinburg/17.00/İstanbul/19.00)5- Voleybolda Efeler Ligi'nin 19. haftası Galatasaray-Arhavi Belediyespor, İkbal Afyon Belediye Yüntaş-Maliye Piyango, Halkbank-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, İnegöl Belediyespor-Tokat Belediye Plevne müsabakalarıyla tamamlanacak.(İstanbul/13.00/Afyonkarahisar/17.00/Ankara/Bursa/18.30)6- UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında 21 Şubat Perşembe günü oynanacak Zenit-Fenerbahçe ve Benfica-Galatasaray maçları öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, müsabakaların yapılacağı statlarda basın toplantısı düzenleyecek.(Saint Petersburg/18.00/Lizbon/20.30)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.