GÜNDEM ÖZETİ / 20 Temmuz 2019

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü etkinliklerine, ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi'nin açılışına katılacak, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve Başbakan Ersin Tatar ile görüşecek.

(Lefkoşa)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karabük ve Bartın Belediyelerine ziyarette bulunacak, halka hitap edecek.

(Karabük/12.15/13.30/Bartın/15.15/16.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)

GÜNCEL

1- ÖSYM tarafından düzenlenecek 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavının "Alan Bilgisi" oturumları yapılacak.

(10.00/14.30)

2- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Osmanlı Arşivi Külliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Yazımda Kardeşlik Var" yaz kampı kapanış programına katılacak.

(İstanbul/14.00)

SPOR

1- 16 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde Slovenya ile karşılaşacak.

(Trieste/18.00)

2- Ümit Milli Erkek Basketbol Takımı, İsrail'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 5-8'incilik klasman maçında Büyük Britanya ile karşı karşıya gelecek.

(Tel Aviv/16.30)

3- 19 Yaş Kadın Hentbol Milli Takımı, Litvanya'daki Avrupa Şampiyonası 2. Klasman müsabakalarının yarı finalinde İsviçre ile karşılaşacak.

(Klaipeda/19.00)

4- Fransa Bisiklet Turu, Tarbes-Tourmalet arasındaki 14. etap yarışıyla devam ediyor.

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Kaynak: AA