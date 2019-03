Gündem Özeti / 21 Mart 2019

Kaynak: AA

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP-İYİ Parti ortak mitingine katılacak.(Kocaeli/14.00)2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nın konuğu olacak.(Ankara/10.00)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Engelsiz Yaşam Merkezi açılışına ve "Okuma Yazma Seferberliği" programına katılacak.(Gaziantep/11.30/14.30)2- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Okuma Yazma Seferberliği" programına katılacak.(Gaziantep/14.30)3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, merkez mahalle muhtarları, muhtar adayları ve kanaat önderleriyle ve Dilovası federasyonlar başkanları ile toplantıya katılacak, Dilovası STK, kanaat önderleri ve vatandaşlarla buluşma programına iştirak edecek.(Kocaeli/11.15/13.00/15.00/15.45)4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Denizli'nin Çivril ile Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde vatandaşlara hitap edecek. Soylu İzmir'de Ege KARSİAD üyeleriyle yemekte bir araya gelecek.(Denizli/11.30/Muğla/14.00/16.30/18.30/İzmir/20.30)5- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yeni Sanayi Sitesi Esnaf ve Sanatkarlar Odası mensupları ile toplantıya katılacak, Yeni Sanayi Sitesi'nde esnaf ziyaretinde bulunacak, Burdur mitingine katılacak.(Burdur/12.00/14.30/17.00)EKONOMİ1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ni ziyaret edecek, kanaat önderleri ve iş adamları ile bir araya gelecek, esnafa ve Kurtalan ilçesi seçim irtibat bürosuna ziyarette bulunacak.(Siirt/12.00-15.30)2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, belediyeyi ve esnafı, AK Parti İl Başkanlığını, ziraat odasını, seçim koordinasyon merkezini ziyaret edecek ve halka hitap edecek.(Adıyaman/11.15/12.45/14.00/17.00)3- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Savunma ve Havacılık Sektöründe Kayseri Sanayisinin Gelecekteki Yeri" seminerine katılacak.(Kayseri/10.00)4- Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Rus gazeteci heyetini kabul edecek.(Ankara/12.00)5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.(Ankara/14.30)6- TÜİK, ocak ayı inşaat maliyet endeksi ve mart ayı tüketici güven endeksini yayımlayacak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. Çavuşoğlu, Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde öğrencilerle sohbet edecek.(Antalya 10.45/17.00)2- Avrupa Birliği (Ab) üyesi 28 ülkenin lideri, Brexit gündemli AB Zirvesinde bir araya gelecek.(Brüksel)3- Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından bölgedeki gelişmeler ve teröre tepkiler takip ediliyor.(Christchurch/Ankara)4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.(Halep/İdlib)GÜNCEL1- Nevruz Bayramı, Topkapı Kültür Parkı-Türk Dünyası Kültür Mahallesi'nde düzenlenecek programla kutlanacak.(İstanbul/10.00)2- FETÖ davalarıFETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davanın görülmesi, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.(Ankara/09.30)Darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.(Ankara/09.30)SPOR1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 22 Mart Cuma günü deplasmanda Arnavutluk ile yapılacak ilk maç öncesi, müsabakanın oynanacağı Loro Borici Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.Türk Milli Takımı, bu maçın hazırlıklarını aynı statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak.(İşkodra/20.30/21.00)2- Kulüpler Birliği Vakfı, Maslak'taki vakıf merkezinde olağan toplantısını yapacak.(İstanbul/14.00)3- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri C, E, G ve I gruplarında yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak.4- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Beko, Rusya'nın CSKA Moskova, Anadolu Efes de Karadağ'ın Buducnost VOLI takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.(Moskova/20.00/Podgorica/22.00)