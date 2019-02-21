Gündem Özeti / 21 Şubat 2019

Kaynak: AA

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 19201- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat merkez ile Çekerek ve Aydıncık ilçelerinde Seçim İrtibat Bürosu açılışına iştirak edecek.(Yozgat/ 11.30/14.30/19.00)2- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden eski Devlet Bakanı Fikret Ünlü için TBMM'de düzenlenecek törene katılacak.(Ankara/12.00)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iş adamlarının katılımıyla düzenlenecek toplantıya ve AK Parti Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Gaye Doğanoğlu'nun proje tanıtımına ve seçim ofisi açılışına iştirak edecek.(Aydın/10.00/Antalya/19.00)2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasını, Valiliği, AK Parti İl Seçim Koordinasyon Merkezini ve esnafı ziyaret edecek, AK Parti Kadın Kolları üyelerinin çanta dağıtımı etkinliğine katılacak, TOKİ Yomra ilçesi kentsel gelişim ve dönüşüm projesinde incelemede bulunacak.(Trabzon/10.30-19.00)3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı 2018 Yılı Emniyet ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.(Ankara/10.00)4- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kış 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü"ne iştirak edecek.(Kars/10.00)5- CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.(Ankara/10.30)6- TBMM'denGenel Kurulda, ekonomi alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi görüşülecek.(TBMM/14.00)İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, "Vicdan Hareketi" temsilcilerini kabul edecek.(TBMM/11.00)EKONOMİ1- TÜİK, 2018 yılı inşaat maliyet endeksini açıklayacak.(Ankara/10.00)2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu, şubat ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.(Ankara/10.00/14.30)DÜNYA DİPLOMASİ1- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefet arasındaki gerilim, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.(Caracas)2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.(Halep/İdlib)GÜNCEL1- FETÖ davaları- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.(Ankara/09.30)FETÖ'nün darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılanması devam edilecek.(İstanbul/10.00)Darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nı işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 64'ü tutuklu 159 sanığın yargılanması İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de sürecek.(İstanbul/10.00)KÜLTÜR SANAT1- İstanbul Modern'in "İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel Anlatılar" isimli yeni sergisi sanatseverlerle buluşacak.(İstanbul/16.30)SPOR1- UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu rövanş maçları tamamlanacak.Fenerbahçe, Rusya'nın Zenit, Galatasaray da Portekiz'in Benfica takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.(Saint Petersburg/20.55/Lizbon/23.00)2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Anadolu Efes, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk edecek.(İstanbul/20.30)3- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası 8'li final turu rövanşında Çukurova Basketbol, Servet Tazegül Spor Salonu'nda Polonya temsilcisi Wisla CANPACK'ı ağırlayacak. Galatasaray ise Fransa ekibi BLMA ile deplasmanda karşılaşacak.(Mersin/18.00/Lattes/22.00)4- Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur gruplarında beşinci hafta 6 karşılaşmayla başlayacak.5- Hentbolda Kadınlar Süper Lig 13. hafta erteleme maçında Üsküdar Belediyespor ile Yenimahalle Belediyespor karşı karşıya gelecek.(İstanbul/16.00)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.