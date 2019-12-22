Haberler » Güncel » GÜNDEM ÖZETİ / 22 Aralık 2019 - Haber

GÜNDEM ÖZETİ / 22 Aralık 2019

Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turu yapılacak.

22.12.2019 00:02 | Son Güncelleme: 22.12.2019 00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 22 Aralık 2019
6 Nisan 1920
DÜNYA DİPLOMASİ
1- 'da cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turu yapılacak.
(Zagreb)
2- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor.
(Trablus)
3- Hindistan'da tartışmalı Vatandaşlık Yasası ile ilgili gelişmeler izleniyor.
( )
4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Haseke/Rakka)
GÜNCEL
1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Diyarbakır)
SPOR
1- Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, yılın son derbisinde Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Günün diğer maçlarında Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor, İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir karşılaşacak.
(İstanbul/19.00/Ankara/14.00/Kayseri/16.30)
2- TFF 1. Lig'de 16. hafta Osmanlıspor-İstanbulspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altay, Fatih Karagümrük-Keçiörengücü, Ekol Göz Menemenspor-Bursaspor karşılaşmalarıyla sürüyor.
(Ankara/Erzurum/14.00/İstanbul/16.30/İzmir/19.00)
3- ING Süper Ligi'nde 13. haftaya Fenerbahçe Beko-Teksüt Bandırma, Darüşşafaka Tekfen-OGM Ormanspor, Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, Türk Telekom-Gaziantep Basketbol maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/13.00/20.00/Afyonkarahisar/15.15/Ankara/17.30)
4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta Fenerbahçe Öznur Kablo-Bellona Kayseri Basketbol karşılaşmasıyla tamamlanacak.
(İstanbul/16.00)
5- Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap ilk maçında Arhavi Voleybol ile Halkbank karşı karşıya gelecek.
(Artvin/13.30)
6- Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası 1. tur grup maçları sona erecek.
***
Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Hırvatistan, basketbol, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:02   Avcılar'da duvardan yola atlayan kişiye minibüs çarptı: 1yaralı - Haber
01:02   Avcılar'da duvardan yola atlayan kişiye minibüs çarptı 1yaralı - Haber
00:56   Eniştesini öldüren kişi intihar girişiminde bulundu - Haber
00:55   AVCILAR'DA DUVARDAN YOLA ATLAYAN KİŞİYE MİNİBÜS ÇARPTI: 1 YARALI - Haber
00:50   Başkentte lise birinci sınıf öğrencisi trafik kazasında hayatını kaybetti - Haber
00:18   İstanbul'da lodos etkili olmaya başladı; deniz seferlerinde iptaller var - Haber
23:59   Tartıştığı eniştesini öldürdü, kendisini de başından vurdu - Haber
22:36   Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin: 500 civarında terörist kaldı - Haber
21:56   BUDO'nun yarınki tüm seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi - Haber
21:43   Polis eğitiminde sıkılan biber gazı, yurttaki öğrencileri hastanelik etti - Haber
22.12.2019 01:14:46