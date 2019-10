GÜNDEM ÖZETİ/ 22 Ekim 2019

6 Nisan 19201- Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya 'daTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye katılacak.Erdoğan ve Putin, ortak basın toplantısı düzenleyecek.(Soçi)2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Green Park Otel'de 3. Uluslararası Sendikalar Konferansı'na iştirak edecek.(Ankara/16.30)3- CHP, HDP ve İYİ Parti Meclis grup toplantıları düzenlenecek.(TBMM/09.45/12.45/13.30)4- ABD ile varılan anlaşmanın ardından Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat süreyle ara verilmesine ilişkin gelişmeler ve dünyadaki yansımaları izleniyor.(Ankara)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Grand Ankara Otel'de KADİGER tarafından düzenlenecek "İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı" tanıtım toplantısına katılacak.(Ankara/10.30)2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, valiliği, belediyeyi, Ticaret ve Sanayi Odası ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, İl Değerlendirme Toplantısı'nın ardından basın açıklaması yapacak, Aksu Çayı Millet Bahçesi Projesi ve kentsel dönüşüm alanlarında inceleme gerçekleştirecek.(Kahramanmaraş/11.00-17.00)3- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bosna Hersek Büyükelçiliğinin yeni hizmet binasının açılış törenine iştirak edecek.(Ankara/12.00)4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı'nda yer alacak.(Ankara/10.00)5- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlıkları arasında MEB merkez binada düzenlenecek "Dış Ticareti Geliştirmeye İlişkin Eğitim İş Birliği Protokolü İmza Töreni"ne iştirak edecek.(Ankara/10.30)6- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Green Park Otel'de 3. Uluslararası Sendikalar Konferansı'na katılacak.(Ankara/09.30)7- TBMM Genel Kurulunda Türkiye'nin Lübnan'da konuşlu UNIFIL'e TSK unsurlarıyla verdiği desteğin süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülecek.(TBMM/15.00)8- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.(TBMM/15.15)??EKONOMİ1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TechXtile Start-Up Challenge ve Bursa Textile Show"un açılış törenine katılacak, TÜBİTAK Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Oyak Renault Yüksek Basınçlı Alüminyum Enjeksiyon Fabrikası'nın deneme üretiminde incelemelerde bulunacak, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının ekim ayı meclis toplantısına iştirak edecek.(Bursa/09.30-19.00)?2- TÜİK, ağustos ayı inşaat maliyet endeksini açıklayacak.?(Ankara/10.00)3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 12 ay ve 5 yıl vadeli iki ihale düzenleyecek.?(Ankara)?DÜNYA DİPLOMASİ1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Gürcistan'da düzenlenecek "Tiflis İpekyolu Forumu"na katılacak ve gerçekleştirilecek panelde konuşma yapacak.(Tiflis)2- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlatılan kitlesel protestolar takip ediliyor.(Beyrut)GÜNCEL1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "3. Afrika Ülkeleri Müslüman Dini Liderler Zirvesi"nin kapanış programına katılacak.(İstanbul/10.30)2- Dünyanın farklı coğrafyalarından küresel fikir liderlerini, akademisyenleri bir araya getiren ve "Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" başlığı altında konuların ele alınacağı TRT World Forum, İstanbul Kongre Merkezi'nde devam edecek.(İstanbul/09.00)3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.(Diyarbakır)4- FETÖ davalarıFETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulunda görevli subayların da aralarında bulunduğu 24'ü tutuklu 43 sanığın yargılanmasına İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.(İstanbul/09.00)FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanması 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.(Ankara/09.30)5- Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. SPOR1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta A, B, C ve D gruplarında yapılacak maçlarla başlayacak.- A Grubu'nda yer alan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda İspanya temsilcisi Real Madrid'i konuk edecek. ?(İstanbul/22.00)2- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında C Grubu'nda Gaziantep Basketbol, Çekya ekibi ERA Nymburk ile deplasmanda karşılaşacak, D Grubu'nda Beşiktaş Sompo Sigorta, İspanya temsilcisi Casademont Zaragoza'yı konuk edecek.(Prag/19.30/İstanbul/19.00) ?3- Voleybolda çarşamba günü oynanacak Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası müsabakası öncesinde Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Fenerbahçe HDI Sigorta takım kaptanı Ulaş Kıyak ve başantrenörü Mariusz Sordyl ile Galatasaray HDI Sigorta takım kaptanı Selçuk Keskin ve başantrenörü Nedim Özbey'in katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek. ?(Ankara/15.00) 