GÜNDEM ÖZETİ / 22 Ocak 2020

6 Nisan 19201- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.(Ankara/10.00)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimevi'nde düzenlenecek "Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemleri Tanıtım Toplantısı'na katılacak.(Ankara/10.00)2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İl Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, basın açıklaması yapacak, Suriçi'nde ve Yeni 4. Oto Sanayi Sitesi'nde incelemelerde bulunacak.(Diyarbakır/10.30-17.00)3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı"na katılacak, Türkiye Polis Radyosu'nun, Polis Eğitim ve Kongre Merkezindeki (PEKOM) etkinliğine iştirak edecek.(Mardin/10.00/İstanbul/20.00)4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.(Ankara/11.00)5- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.(TBMM/14.00)EKONOMİ1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AK Parti İl Başkanlığı ile Kırıkkale Belediyesine ziyarette bulunacak.(Kırıkkale/16.00/17.30)2- Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Eskişehir Ticaret Odasının düzenlediği "Geleceğe Değer Katan Liderler Ödül Töreni"ne katılacak.(Eskişehir/12.00)3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılının 3'üncü çeyreğine (Temmuz-Eylül 2019 dönemi) ilişkin hane halkı yurt içi turizm verilerini açıklayacak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- 50'inci Dünya Ekonomik Forumu İsviçre'nin Davos kentinde devam edecek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Davos Zirvesi kapsamında temaslarda bulunacak.(Davos)2- Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)3- Berlin Konferansı sonrası Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler takip edilecek.(Trablus/Moskova/Ankara)GÜNCEL1- FETÖ davalarıFETÖ adına siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla 210 sanığın yargılandığı "VIP dinleme" davasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yeniden yargılanmalarına karar verilen 66 sanıkla ilgili dava, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesinde görülecek.(İzmir/14.00)2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Diyarbakır)KÜLTÜR SANAT1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya'nın Derbent ilçesindeki Aladağ Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulunacak.(Konya/12.15)SPOR1 - Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçlarında Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Göztepe-Antalyaspor karşı karşıya gelecek.(İstanbul/14.00/20.30/İzmir/17.00)2 - Basketbolda ULEB Avrupa Kupası Top 16 turunun 3. haftasında G Grubu'nda Galatasaray Doğa Sigorta, Rusya temsilcisi UNICS Kazan'a, H Grubu'nda ise TOFAŞ, İspanya ekibi Joventut Badalona'ya konuk olacak.(Kazan/19.30/Badalona/22.45)3- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 12. haftasında A Grubu'nda Türk Telekom, Belçika ekibi Filou Oostende ile deplasmanda karşılaşacak. C Grubu'nda Gaziantep Basketbol, İspanya temsilcisi Iberostar Tenerife'yi konuk edecek.(Oostende/22.00/Gaziantep/20.00)4- Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur 4. hafta maçlarında L Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Rusya temsilcisi Enisey'i, Pınar Karşıyaka ise Hollanda ekibi Leiden'i ağırlayacak.(İstanbul/17.00/İzmir/20.00)5- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 12. haftasında A Grubu'nda Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, Letonya temsilcisi TTT Riga'ya konuk olacak. 