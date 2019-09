GÜNDEM ÖZETİ / 23 Eylül 2019

6 Nisan 19201- Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'deCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki Yahudi kuruluş temsilcileri ile New York civarında yaşayan Musevi vatandaşları kabul edecek.Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç ile görüşecek Erdoğan, BM Genel Sekteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde özel sektör ve gençlik temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek Özel Sektör Forumu'na iştirak edecek.Erdoğan ayrıca, BM Genel Kurulu'nda İklim Eylemi Zirvesi'ne katılacak, Pakistan Başbakanı İmran Han, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Belçika Başbakanı Charles Michel'i ayrı ayrı kabul edecek.Ara Güler Sergisi'nin açılışı ve Fahir Atakoğlu Müzik Dinletisi'ne katılacak Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed Farmajo ile görüşecek.(New York)2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan'da yapılacak "Daha Büyük Bir Avrasya: Diyalog. Güven. Ortaklık" temalı Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı'nın ilk gününde üye ülkelerin meclis başkanlarıyla bir araya gelecek.Şentop, Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ve Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile görüşecek.(Nursultan)3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde kapalı yüzme havuzunun açılışına katılacak, Çandır ve Çayıralan ilçelerine ziyarette bulunacak.(Yozgat/11.30/15.00/17.30)4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde yapılacak MYK toplantısına başkanlık edecek.(Ankara/11.00)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik Yönetiminin Dönüşümünde İhtiyaç Duyulan İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesi Çalıştayı'na katılacak.(Ankara/09.30)2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlıkları arasında imzalanacak "Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İş Birliği Protokolü"ne ilişkin törene iştirak edecek.(Ankara/14.00)EKONOMİ1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Süt Zirvesi'ne katılacak.(İstanbul/09.00)2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.(Ankara/14.30)3- TÜİK, temmuz ayı inşaat maliyet endeksi ile 2018 yılı gelir ve yaşam koşulları araştırması bölgesel sonuçlarını duyuracak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres öncülüğünde devlet ve hükümet başkanları ile sivil toplum temsilcilerini bir araya getirecek "2019 İklim Zirvesi" düzenlenecek.(New York)2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.(Halep/İdlib/Haseke/Rakka)GÜNCEL1- AB ile yürütülen "Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi" kapsamında düzenlenecek "Yedinci Yılında Bireysel Başvuru Sisteminin Değerlendirilmesi" toplantısı, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürü Christos Giakoumopoulos'un katılımıyla gerçekleştirilecek.(İstanbul/10.00)2- FETÖ davalarıDarbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Diyarbakır)KÜLTÜR SANAT1- 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin açılış töreni yapılacak.(Adana/16.00)SPOR1- Süper Lig'de 5. hafta Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor, Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçlarıyla tamamlanacak.(Sivas/İstanbul/20.00)2- Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda ilk iki çeyrek final maçında Polonya-Almanya ve Rusya-Slovenya karşı karşıya gelecek.(Apeldoorn/21.00/Ljubljana/21.30)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.