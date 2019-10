GÜNDEM ÖZETİ / 24 Ekim 2019

6 Nisan 19201- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa 'da, Avrupa Konseyi'nde düzenlenecek Avrupa Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılacak, toplantı kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.(Strazburg)2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'ne ilişkin sunum yapacak.(TBMM/14.30)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlıkları arasındaki iş birliği protokolünü imzalayacak.(Ankara/12.30)2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Meyra Palace Otel'de düzenlenecek "Öğretmen Kupası Tanıtım Toplantısı"na katılacak.(Ankara/11.00)3- TBMM'denGenel Kurulda, Gümrük Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Sırbistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Zarko Obradovic ve beraberindeki heyeti kabul edecek.(TBMM/14.00)EKONOMİ1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, MMG 4. Ar-Ge İnovasyon Zirvesi'ne katılacak.(İstanbul/ 10.30)2- TÜİK, 2018 yılı sanayi ve hizmet istatistikleri ile 2019 yılı bitkisel üretim 2. tahmini açıklayacak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 18. Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi kapsamında İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile çalışma kahvaltısında bir araya gelecek, Malezyalı mevkidaşı Seyfeddin Abdullah ve Venezuelalı mevkidaşı Jorge Arreaza ile ayrı ayrı görüşecek.Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi Filistin konulu Bakanlar Komitesi Toplantısına katılacak.(Bakü)2- NATO Savunma Bakanları Toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıya Türkiye'yi temsilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar katılacak.(Brüksel)3- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar takip ediliyor.(Beyrut)4- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.(Ankara)GÜNCEL1- FETÖ davaları15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30Darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 24'ü tutuklu 43 sanığın yargılanmasına İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.(İstanbul/09.00)2- Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.(İstanbul/09.00)SPOR1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Öğretmenler Kupası tanıtım toplantısına katılacak.(Ankara/11.00)2- UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda 3. hafta maçları yapılacak.C Grubu'nda Trabzonspor, Rusya'nın Krasnodar; J Grubu'nda Medipol Başakşehir, Avusturya'nın Wolfsberger; K Grubu'nda ise Beşiktaş, Portekiz'in Braga takımını konuk edecek.(Trabzon/22.00/İstanbul/19.55/19.55)3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Anadolu Efes ile İspanya temsilcisi Real Madrid, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.(İstanbul/20.15)4- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 2. haftasında B Grubu'nda Fenerbahçe Öznur Kablo, Macaristan temsilcisi Sopron Basket'e konuk olacak.(Sopron/19.00)5- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 2. haftasında B Grubu'nda Beşiktaş TRC İnşaat, Rusya temsilcisi MBA Moskova'yı, C Grubu'nda ise Bellona Kayseri Basketbol, İsveç ekibi A3 Basket'i ağırlayacak.(İstanbul/19.00/Kayseri/18.00)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.