GÜNDEM ÖZETİ / 24 Eylül 2019

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından devlet ve hükümet başkanları onuruna düzenlenecek resepsiyon ile BM 74. Genel Kurulu genel görüşmelerinin açılışına katılacak ve Genel Kurul'a hitap edecek.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşecek Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ve BM Genel Sekreteri Guterres'i ayrı ayrı kabul edecek.

Devlet ve hükümet başkanları ile heyet başkanları onuruna verilecek öğle yemeğine katılacak Erdoğan, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Zirvesi'ne ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından BM Genel Kurulu vesilesiyle heyet başkanları onuruna verilecek resepsiyona iştirak edecek.

(New York)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, valilik ziyaretinin ardından "Tohumdan Fidana Fidandan Ağaca Projesi"nin tanıtım toplantısına katılacak.

(Osmaniye/10.15/10.30)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Japonya Komeito Partisi Genel Başkanı Natsuo Yamaguchi ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

(Ankara/12.00)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile eylül ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- TÜİK, 2016-2018 yılı hayat tabloları ile eylül ayı sektörel güven endekslerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Halep/İdlib/Haseke/Rakka)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Yekta Saraç, "Türk Yükseköğretiminin Uluslararasılaşması: Fırsatlar ve Tehditler Çalıştayı"na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- FETÖ davaları

Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen örgütün "sivil imamı" Kemal Batmaz ve eşinin de aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılanmasına İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

Fetullahçı Terör Örgütü'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 11'i tutuklu 14'ü firari 107 sanığın yargılanması İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de sürdürülecek.

(İstanbul/10.00)

3- Adnan Oktar suç örgütüne yönelik, Oktar'ın da aralarında bulunduğu 171'i tutuklu 226 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

4- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı 16 maçla başlayacak.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, deplasmanda Yeni Çorumspor ile karşı karşıya gelecek.

(Çorum/13.00)

2- Avrupa Görme Engelliler Futbol Şampiyonası'nın üçüncülük maçında Türkiye ile İngiltere karşı karşıya gelecek.

(Roma/12.30)

3- Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finaller Sırbistan-Ukrayna ve Fransa-İtalya maçlarıyla tamamlanacak ve yarı finalistler belli olacak.

(Antwerp/21.30/Nantes/22.00)

4- Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından ilk kez düzenlenen Basketbol Süper Ligi (BSL) Pazarlama Zirvesi yapılacak.

(İstanbul/10.00)

***

