Gündem Özeti / 24 Kasım 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk
/ 6 Nisan 1920
1- 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlanıyor Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
, Anıtkabir
'i ziyaret edecek.
(Ankara/08.30) CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım
Sosyal Tesisleri'nde düzenlenecek Öğretmenler Günü Buluşması'na katılacak.
(Ankara/12.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- AK Parti'nin 2019 Mahalli İdareler Seçimi aday tanıtım toplantısı, Haliç
Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
(İstanbul/14.00)
2- MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, partisinin il başkanları ve belediye başkanları toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenleyecek, Antalya
il binasının açılış törenine katılacak.
(Antalya/11.00/15.00)
EKONOMİ
1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
, 32. Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu Konferansı'na iştirak edecek.
(İstanbul/10.00)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Cahit Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü
'nün Lapseki
ve Gelibolu
Sütlüce şantiyelerinde incelemelerde bulunacak.
(Çanakkale/10.00/11.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Suriye
iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.
(Halep/İdlib)
2- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan
Başkonsolosluğunda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.
(Riyad/Washington/Ankara)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İşin başında gençler var" sloganıyla CNR EXPO'da gerçekleştirilecek 6. Uluslararası Genç İşadamları Kongresi'ne katılacak.
(İstanbul/09.30)
2- Spor Toto Süper Lig'de 13. haftaya Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Antalyaspor
, Aytemiz Alanyaspor- Kayserispor
, MKE Ankaragücü- Beşiktaş
müsabakalarıyla devam edilecek.
(Erzurum/13.30/Antalya/16.00/Kayseri/19.00)
3- Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta Hatayspor- Altay
, Eskişehirspor-Ümraniyespor, İstanbulspor- Gençlerbirliği
maçlarıyla sürüyor.
(Hatay/13.30/Eskişehir/İstanbul/16.00)
4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta Bahçeşehir
Koleji- Arel Üniversitesi Büyükçekmece
Basketbol, İstanbul Büyükşehir Belediyespor- Banvit
, Pınar
Karşıyaka-Adatıp Sakarya
Büyükşehir Belediye Basketbol maçlarıyla başlayacak.
(İstanbul/13.00/15.15/İzmir/17.30)
5- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta Galatasaray- Gündoğdu Adana
Basketbol, Mersin
Büyükşehir Belediyespor, İzmit
Belediyespor, Kırçiçeği Bodrum-OGM Ormanspor müsabakalarıyla başlayacak.
(İstanbul/Mersin/Muğla/14.00)
6- Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 6. haftası VakıfBank-Nilüfer Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta- Aydın
Büyükşehir Belediyespor, Karayolları-Kameroğlu Beylikdüzü
Voleybol İhtisas, Çanakkale Belediyespor- Eczacıbaşı
VitrA, Beşiktaş-Halkbank müsabakalarıyla başlayacak.
(İstanbul/14.00/15.00/Ankara/16.00/Çanakkale/17.00/İstanbul/18.00)
7- Voleybolda Efeler Ligi'nin 7. haftasına Galatasaray- Tokat
Belediye Plevne maçıyla devam edilecek.
(İstanbul/13.00)
8- Hentbolda Erkekler EHF Şampiyonlar Ligi C Grubu 9. hafta maçında Beşiktaş Mogaz
, Portekiz
temsilcisi Sporting ile deplasmanda karşılaşacak.
(Lizbon/21.30)
9- Avrupa
Masa Tenisi Birliği (ETTU) Kupası erkekler 3. tur rövanş maçlarında Türk Telekom
, Ukrayna
temsilcisi Fortune'u konuk edecek, Fenerbahçe
ise İspanya
ekibi Cajasur Priego ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(Ankara/17.00/Cordoba/20.00)
10- Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 9. haftası 4 maçla başlayacak.
11- TFF
2. Lig'de 14. hafta 4, TFF 3. Lig'de ise 14. hafta 8 müsabakayla başlayacak.
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Mustafa Kemal Atatürk,Anıtkabir
24 Kasım 2018 Cumartesi 00:01