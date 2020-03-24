GÜNDEM ÖZETİ / 24 Mart 2020

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.(TBMM/15.00)EKONOMİ1- TÜİK, ocak ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi bültenini yayımlayacak(Ankara/10.00)2- Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, 3 yıl vadeli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek, 2 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.(Ankara)GÜNCEL1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA