GÜNDEM ÖZETİ / 24 Şubat 2020

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tutanak Hizmetleri Başkanlığı Stenograf Yardımcıları Yemin Töreni'ne katılacak.

(TBMM/11.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/12.00)

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Amasya Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, esnafla bir araya gelecek. Kasapoğlu, 19. Dönem AK Parti Siyaset Akademisi açılış dersine katılacak, Büyükağa Hafızlık Kur'an Kursu'nu ziyaretinin ardından, İl Özel İdaresi Makine ve Araç Teslim Töreni ile Amasya Gençlik Buluşması'na iştirak edecek.

(Amasya/11.00-15.30)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin Bolu merkez ilçe başkanlığının 7. Olağan Kongresi'ne katılacak.

(Bolu/14.00)

3- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren "torba kanun teklifi" görüşülecek.

(TBMM/12.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 3. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne iştirak edecek.

(İstanbul/09.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Van 'da depremden etkilenen Başkale ilçesi Özpınar Mahallesi'nde incelemelerde bulunacak, siyaset akademisi toplantısına katıldıktan sonra tarım ve orman sektör temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Van/11.00/14.00/16.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- TCMB, şubat ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını duyuracak.

(Ankara/10.00)

5- TÜİK, 2019 yılı yapı izin istatistiklerini, Aralık 2019'a ilişkin katı yakıtlar istatistiklerini ve şubat ayı sektörel güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin 43'üncü oturumu başlayacak. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet 47 üyeli Konseye hitap edecek.

(Cenevre)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara)

3- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

4- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Trablus/Moskova/Ankara)

GÜNCEL

1- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek

(Ankara/09.30)

2- Van'ın Başkale ilçesinde 9 kişinin yaşamını yitirdiği depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Van)

3- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yürütülen çalışmalar izleniyor. Deprem nedeniyle 3 hafta eğitime ara verilen Elazığ'daki okullarda ders zili bugün çalacak.

(Elazığ)

4- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda İsveç ile karşı karşıya gelecek.

(Stockholm/22.00)

2- Süper Lig'de 23. hafta Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir, Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor maçlarıyla tamamlanacak.

(Rize/İstanbul/20.00)

3- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftası İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Tokat Belediye Plevne müsabakasıyla sona erecek.

(İstanbul/19.00)

4- TFF 3. Lig'de 25. haftanın son maçında 1. Grup'ta Çankaya FK, Çatalcaspor'u konuk edecek.

(Ankara/13.30)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.