Gündem Özeti / 25 Kasım 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk
/ 6 Nisan 1920
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, partisinin İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı'nın kapanış oturumuna katılacak.
(Antalya/11.00)
2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta
, partisinin İnsan Hakları Başkanlığı tarafından düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları ile İstişare Toplantısı'na iştirak edecek.
(Malatya/11.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Avrupa Birliği
(AB
) üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla "Brexit" gündemli zirve yapılacak.
(Brüksel
)
2- Suriye
iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.
(Halep/İdlib)
3- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
'nın İstanbul
'daki Suudi Arabistan
Başkonsolosluğunda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.
(Riyad/Washington/Ankara)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 13. haftaya Demir Grup Sivasspor- Çaykur Rizespor
, Akhisarspor- Bursaspor
, Kasımpaşa- Evkur Yeni Malatyaspor
, Trabzonspor- Fenerbahçe
karşılaşmalarıyla devam edilecek.
(Sivas/13.30/Manisa/16.00/İstanbul/Trabzon/19.00)
2- Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta Denizlispor- Giresunspor
, Adana
Demirspor- Adanaspor
, Gazişehir Gaziantep- Boluspor
, Altınordu-Afjet Afyonspor müsabakalarıyla sürüyor.
(Denizli/13.30/Adana/Gaziantep/16.00/İzmir/19.00)
3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta Anadolu Efes-Gaziantep Basketbol, Beşiktaş
Sompo Japan- Galatasaray
, TOFAŞ-Fenerbahçe, Afyon Belediyespor- Darüşşafaka Tekfen
maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/13.00/15.15/Bursa/17.30/Afyonkarahisar/20.00)
4- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta Canik
Belediyespor- Bellona Kayseri
Basketbol, BOTAŞ-Beşiktaş, İstanbul Üniversitesi- Çukurova
Basketbol, Hatay
Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe müsabakalarıyla sona erecek.
(Samsun/Ankara/İstanbul/Hatay/16.00)
5- Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 6. haftası THY-Fenerbahçe karşılaşmasıyla tamamlanacak.
(İstanbul/16.30)
6- Voleybolda Efeler Ligi'nin 7. haftası Fenerbahçe- Arhavi
Belediyespor, Halkbank- Maliye
Piyango, İkbal Afyon Belediye Yüntaş- Ziraat Bankası
, İnegöl
Belediyespor- Arkas Spor
maçlarıyla sona erecek.
(İstanbul/Ankara/14.00/Afyonkarahisar/15.00/Bursa/16.00)
7- Hentbolda Erkekler Avrupa Challenge Kupası 3. tur rövanş maçında Göztepe, Norveç
'in OIF Arendal takımını Bornova
Atatürk Spor Kompleksi'nde konuk edecek.
(İzmir/17.00)
8- TFF
2. Lig ve TFF 3. Lig'de de 14. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.
9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2018 sezonunun 21. ve son yarışı Abu Dabi
Grand Prix'si koşulacak.
(Abu Dabi/16.10)
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İstanbul,Mustafa Kemal Atatürk
25 Kasım 2018 Pazar 00:02