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GÜNDEM ÖZETİ / 25 Mart 2020

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları ele almak üzere toplanacak.

25.03.2020 00:02 | Son Güncelleme: 25.03.2020 00:02
GÜNDEM ÖZETİ / 25 Mart 2020
6 Nisan 1920
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları ele almak üzere toplanacak.
(TBMM/14.00)
EKONOMİ
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
2- TCMB, mart ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- TÜİK, II. Dönem: Temmuz-Aralık, 2019 Elektrik ve Doğal Gaz Fiyat İstatistikleri bültenini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
4- TÜİK, mart ayı sektörel güven endekslerini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
GÜNCEL
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
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Kaynak: AA

Etiketler : Ankara, Güncel

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