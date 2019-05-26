GÜNDEM ÖZETİ / 26 Mayıs 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk
/ 6 Nisan 1920
1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, Bosna Hersek
'te Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegovic ile görüşecek, merhum Boşnak lider Aliya İzetbegovic'in kabrini ziyaret edecek ve Livno şehrinde toplu iftar programına katılacak.
(Saraybosna/Livno)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, Kağıthane
'de geçen ay yaşanan çöküntüden sonra kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle evlerini tahliye eden Yahya Kemal
Mahallesi sakinleri ile iftarda buluşacak.
(İstanbul/20.31)
2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, muhtarlarla bir araya gelecek, Yassıada'yı ziyaret edecek, AK Parti Bayrampaşa
İlçe Teşkilatı iftarına katılacak, vatandaşlarla çay sohbetinde buluşacak.
(İstanbul/12.00-23.00)
3- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Gürcistan
Cumhuriyeti'nin 101. Kuruluş Yıl Dönümü törenlerine katılacak, Savunma Bakanı Levan Izoria, Başbakanı Mamuka Bakhtadze ve Gürcistan Cumhurbaşkanı
Salome Zurabişvili ile ayrı ayrı görüşecek.
(Tiflis)
4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
, Üsküdar Mehmet Çakır
Kültür Merkezi'nde Ordulular İftarı'na katılacak.
(İstanbul/20.00)
EKONOMİ
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, Üsküdar Belediyesi
Nevmekan Sahil'de üniversite öğrencileriyle iftar yapacak.
(İstanbul/ 20.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suriye
'de Beşşar Esed
rejimi ve destekçilerinin İdlib
gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.
(İdlib/Halep)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu Göztepe- MKE Ankaragücü
, Evkur
Yeni Malatyaspor- Bursaspor
, Fenerbahçe- Antalyaspor
, İstikbal Mobilya
Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
maçlarıyla sona erecek.
(İzmir/Malatya/İstanbul/Kayseri/19.00)
2- Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş maçlarında Hatayspor- Adana Demirspor
, Osmanlıspor-Gazişehir Gaziantep
karşılaşacak ve finale yükselecek ekipler belli olacak.
(Hatay/16.00/Ankara/21.00)
3- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa
Altın Lig'de A Grubu'ndaki ilk hafta maçında Letonya
ile Taha Akgül
Spor Salonu'nda karşılaşacak.
(Sivas/14.00)
4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçlarında Beşiktaş
Sompo Japan-TOFAŞ, Türk Telekom-Fenerbahçe Beko
karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/16.30/Ankara/17.30)
5- Türkiye
Basketbol 1. Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçlarında Konyaspor-OGM Ormanspor, Akhisar
Belediyespor-Sigortam.net İTÜ
Basket karşılaşacak.
(Konya/16.00/Manisa/18.00)
6- Formula 1 Dünya Şampiyonası
'nda sezonun altıncı yarışı Monaco Grand Prix
'si koşulacak.
(Monte Carlo/16.10)
7- Fransa
Açık Tenis
Turnuvası'nda ana tablo müsabakaları başkent Paris
'te başlayacak.
8- Atletizmde Türkiye'den erkeklerde Fenerbahçe, kadınlarda ENKA Spor'un yer aldığı Avrupa'nın en önemli kulüpler organizasyonu olan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası A Grubu müsabakaları İspanya
'nın Castellon kentinde sona erecek.
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Mustafa Şentop
, Mustafa Kemal Atatürk
, Güncel
Kaynak: AA