GÜNDEM ÖZETİ / 26 Ocak 2020

6 Nisan 19201- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cezayir ziyaretiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehitler Abidesi'ne çelenk koyacak, Cezayirli mevkidaşı Abdulmecid Tebbun ile baş başa ve heyetlerarası görüşmelerinin ardından anlaşmaların imzalanmasına iştirak ederek ortak basın toplantısı düzenleyecek.Çalışma yemeğine katılarak Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Süleyman Şinnin ve Abdulkadir bin Salih'i kabul edecek Erdoğan, Türkiye-Cezayir İş Forumu'na katılacak.(Cezayir)2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Suriçi Grubu'nun düzenlediği İstanbul Toplantıları'na konuşmacı olarak iştirak edecek.(İstanbul/10.30)3- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, deprem bölgesinde incelemelerde bulunacak.(Elazığ/11.00-15.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.(Pekin/Ankara)2- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)3- Berlin Konferansı sonrası Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler takip edilecek.(Trablus/Moskova/Ankara)SPOR1- Süper Lig'de 19. haftaya Yukatel Denizlispor-Antalyaspor, Göztepe-Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.(Denizli/13.30/İzmir/16.00/Konya/19.00)2- TFF 1. Lig'de 19. hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Hatayspor-Ekol Göz Menemenspor, Eskişehirspor-Adanaspor, Adana Demirspor-Boluspor karşılaşmalarıyla sürüyor.(Erzurum/Hatay/14.00/Eskişehir/16.30/Adana/19.00)3- ING Basketbol Süper Ligi'nde 17. hafta Türk Telekom-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, Gaziantep Basketbol-Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes-Beşiktaş Sompo Sigorta, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Pınar Karşıyaka müsabakalarıyla tamamlanacak.(Ankara/13.00/Gaziantep/15.15/İstanbul/17.30/20.00)4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 16. haftaya Beşiktaş TRC İnşaat-Bellona Kayseri Basketbol karşılaşmasıyla devam edilecek.(İstanbul/15.15)5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 13. haftasına Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Atlasglobal Yeşilyurt-Türk Hava Yolları, Karayolları-Galatasaray HDI Sigorta, Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA karşılaşmalarıyla devam edilecek.(İstanbul/15.00/17.30/Ankara/15.00/Bursa/19.00)6- Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası A Grubu 4. hafta maçında Çekya temsilcisi Banik Most ile deplasmanda karşılaşacak.(Most/20.00)7- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 20. hafta müsabakaları tamamlanacak.