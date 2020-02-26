GÜNDEM ÖZETİ / 26 Şubat 2020

6 Nisan 1920

1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda, yeni tip koronavirüs salgını ve tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, esnaf ziyareti yapacak, Karadenizliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma ve Kültür Derneği üyeleriyle bir araya gelecek ve AK Parti Siyaset Akademisi'nde ilk dersi verecek.

(Gaziantep/15.00-18.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, il merkezi ile Sındırgı, Altıeylül ve Karesi ilçelerinde parti teşkilatını ziyaret edecek ve esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Balıkesir/14.45-17.45)

3- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren "torba kanun teklifi" üzerinde görüşmeler devam edecek.

(TBMM/13.30)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Sanayi Odası şubat ayı Meclis Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/09.30)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileri ile bir araya gelecek.

(Ankara/09.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'ni açıklayacak.

(Ankara/14.00)

4- TÜİK, 2019 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Kırıkkale Üniversitesinde "Global Yeni Trendler: Fırsatlar & Riskler" konulu konferans verecek.

(Kırıkkale/11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara)

2- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

3- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Trablus/Moskova/Ankara)

GÜNCEL

1- Van'ın Başkale ilçesinde 9 kişinin yaşamını yitirdiği depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Van)

2- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yürütülen çalışmalar izleniyor.

(Elazığ)

3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile İstanbul'da 27 Şubat Perşembe günü yapacakları rövanş maçı öncesi, basın toplantısı düzenleyecek.

Turuncu-lacivertli takım müsabakanın hazırlıklarını yapacağı idmanla tamamlayacak.

(İstanbul/18.30/19.00)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Olympique Lyon-Juventus, Real Madrid-Manchester City karşı karşıya gelecek.

(Lyon/Madrid/23.00)

3- UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Portekiz temsilcisi Braga, İskoçya'nın Rangers takımını konuk edecek.

(Braga/20.00)

4- TFF 1. Lig'de 24. haftaya Altınordu-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Akhisarspor-Giresunspor, Adanaspor-Cesar Grup Ümraniyespor maçlarıyla devam edilecek.

(İzmir/Manisa/16.30/Adana/19.00)

5- ING Basketbol Süper Ligi'nde 20. hafta Darüşşafaka Tekfen-Türk Telekom, Fenerbahçe Beko-Galatasaray Doğa Sigorta, OGM Ormanspor-Sigortam.net İTÜ Basket, TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji, Teksüt Bandırma-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol karşılaşmalarıyla başlayacak.

(İstanbul/18.00/20.15/Ankara/Bursa/18.00/Balıkesir/20.15)

6- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 14. ve son haftasında A Grubu'nda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Rusya temsilcisi UMMC Ekaterinburg'a, B Grubu'nda ise Fenerbahçe Öznur Kablo, Fransa ekibi LDLC ASVEL Feminin'e konuk olacak.

(Ekaterinburg/17.00/Lyon/22.00)

7- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 8'li tur rövanş maçında OGM Ormanspor, Fransa temsilcisi Basket Landes ile deplasmanda karşılaşacak.

(Landes/22.00)

8- Voleybolda Erkekler CEV Kupası çeyrek final ilk maçında iki Türk takımı Galatasaray HDI Sigorta ile Arkas Spor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00)

9- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 19. haftası Eczacıbaşı VitrA-PTT, Nilüfer Belediyespor-Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Karayolları-VakıfBank karşılaşmalarıyla sürecek.

(İstanbul/15.00/Bursa/18.00/Ankara/18.30)

10- Hentbolda Kadınlar Süper Lig 13. hafta erteleme maçında Pazarspor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

(Rize/13.00)

11- Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarında Güneysuspor-Beşiktaş Aygaz, Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Rize/13.00/İstanbul/18.00)

12- Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Yenimahalle Belediyespor, Yalıkavakspor'u konuk edecek.

(Ankara/17.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA