Gündem Özeti / 27 Kasım 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk
/ 6 Nisan 1920
1- AK Parti, CHP
, HDP
ve İYİ Parti
'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.
(TBMM/11.15/13.30/12.45/09.45)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, ATO Meclis Salonu'nda Star
Şehir Buluşmaları toplantısına katılacak.
(Ankara/19.15)
2- TBMM Genel Kurulunda, Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.
(TBMM/15.00)
EKONOMİ
1- TÜİK
, 2017 yılı çevre koruma harcama istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Suriye
iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.
(Halep/İdlib)
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
'nın İstanbul
'daki Suudi Arabistan
Başkonsolosluğunda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.
(Riyad/Washington/Ankara) Ukrayna
ile Rusya
arasında Azak Denizi'nde yaşanan gerginlik izleniyor.
(Kiev/Moskova)
GÜNCEL
1- Sancaktepe
şehitleri uğurlanıyor
İstanbul'daki helikopter kazasında şehit olan Kara Pilot
Albay Göksenin Aytural Şaylan ve Teknisyen Astsubay Üstçavuş Emre Vahit Bekli, Ahmet Hamdi Akseki
Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından Cebeci Askeri Şehitliğinde toprağa verilecek.
(Ankara)
2- FETÖ davaları
Darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü
'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30) Genelkurmay Başkanlığı
'ndaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 kişinin yargılandığı dava, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde sürdürülecek.
(Ankara/09.30)
Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe
Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davaya Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi
, Vaniköy, Beykoz
'da yaşananlar ve Çengelköy Polis
Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 14'ü eski polis 114 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri
'de görülecek.
(İstanbul/10.30) Bursa
8. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput
ve bazı iş adamlarının da yer aldığı 60 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
(Bursa/10.00)
Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, aralarında katiplerin de bulunduğu 94 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
(Bursa/10.00) Eskişehir
4. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Eskişehir yapılanması"nda yer aldıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 58 sanığın yargılanması sürdürülecek.
(Eskişehir/09.30)
SPOR
1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta E, F, G ve H gruplarında yapılacak maçlarla başlayacak.
2- Galatasaray
Teknik Direktörü Fatih Terim
, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova
ile 28 Kasım Çarşamba
günü oynayacakları D Grubu 5. hafta maçı öncesi, müsabakanın oynanacağı RZD Arena'da basın toplantısı düzenleyecek.
Sarı-kırmızılı takım maçın hazırlıklarını aynı statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
(Moskova/18.00/18.30)
3- Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılması ihalesi düzenlenecek.
(Ankara/11.00)
4- Voleybolda Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor
, Fransa
ekibi GFC Ajaccio
ile deplasmanda karşılaşacak.
(Ajaccio/22.00)
5- Voleybolda Kadınlar CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta
, Romanya
temsilcisi CSM Targoviste ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(Targoviste/19.00)
6- Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi 8. hafta maçında VakıfBank, Kameroğlu Beylikdüzü
Voleybol İhtisas ile VakıfBank Spor Sarayı'nda karşılaşacak.
(İstanbul/19.00)
7- Hentbolda Erkekler Süper Lig 4. hafta erteleme maçında CIP Travel Antalyaspor-SELKA Eskişehir Hentbol, 9. hafta erteleme maçında ise Beşiktaş
Mogaz-1955 Batman Belediyespor
karşı karşıya gelecek.
(Antalya/17.00/İstanbul/19.00)
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Cumhuriyet Halk Partisi,Mustafa Kemal Atatürk,İYİ Parti