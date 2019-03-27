Gündem Özeti / 27 Mart 2019

Kaynak: AA

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 19201- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar ve Küçükçekmece'de halkla buluşacak.(İstanbul/13.30- 18.30)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, valiliği ziyaret edecek, Millet Bahçesi, Aksu Mahallesi'ndeki 300 konut projesi ve stat alanları ile Çavuşlu katı atık bertaraf tesisinde incelemede bulunacak, Samsun'da AK Parti seçim irtibat ofisini ziyaret edecek, STK temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleri ile toplantı yapacak, vatandaşlarla buluşma programına katılacak.(Giresun/10.45-14.15/Samsun/17.30-19.30)2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zile'de, Elmadağ'da ve Sincan'da halka hitap edecek, KYK öğrencileri ile akşam yemeğinde bir araya gelecek.(Tokat/11.00/Ankara/13.30/15.00/19.00)3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aquasis Otel'de turizm sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek, Tralleis Antik Kenti'ni ziyaret edecek, Korumar Otel'de sektör temsilcileriyle buluşacak, Kervansaray Bölgesi'nde incelemelerde bulunacak, Pamukkale sektör temsilcileriyle Doğa Termal Otel'de toplantı yapacak.(Aydın/10.00-18.30/Denizli/21.00)4- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, açık hava toplantısına katılacak.(Adana/18.00)5- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Fatih'te esnafı ziyaret edecek, Gedik Üniversitesi Kampüsü temel atma töreni ile AK Parti'nin Gebze mitingine katılacak.(İstanbul/11.30-16.00/Kocaeli/18.00)EKONOMİ1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, STK temsilcileriyle görüşecek, AK Parti Köprübaşı meydanı seçim çadırını, esnafı ve il başkanlığını ziyaret edecek.(Ordu/12.00 - 15.30)2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ESİAD toplantısına katılacak, MHP Narlıdere SKM ile Güzelbahçe SKM'yi ve esnafı ziyaret edecek, ardından Karaburun ilçesindeki programa iştirak edecek. Bakan Pakdemirli, Urla'da STK'lar, muhtarlar, çiftçiler ve vatandaş ile bir araya gelecek, Seferihisar tarım ve hayvancılık sektör temsilcileri, kooperatif başkan ve yöneticileri ile görüşecek, ardından Menderes, Selçuk ile Tire ilçelerindeki programlara katılacak.(İzmir/09.30-21.00)3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İhracatta Dijital Gümrük Tanıtım Toplantısı'na katılacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, bölgesel istişare toplantısına iştirak edecek.(Ankara/10.30/Kahramanmaraş/14.30/17.00)4- Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, valilik ile belediye başkanlığını ziyaret edecek ve Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi inşaatında incelemelerde bulunacak.(Kastamonu/11.30-12.30)5- TÜİK, 2018 yılı canlı hayvan ve hayvansal ürün fiyatları ve üretim değeri verilerini açıklayacak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ergene Deri OSB Yönetim Kurulunu ziyaret edecek, Göçmen Dernekleri ve STK'lerle bir araya gelecek, ardından Çorlu mitingine katılacak. Çavuşoğlu, Antalya'da da Kepez Varsak ve Elmalı mitingine iştirak edecek.(Tekirdağ/13.00-17.15/Antalya/20.30-22.10)2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.(Halep/İdlib)GÜNCEL1- FETÖ davalarıFetullahçı Terör Örgütü ile iltisaklı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatı tespit edilmesinin ardından tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edilecek.(İstanbul/ 10.30)Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri belirtilen FETÖ/PDY üyesi 11 sivil imam ile eski tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 51 sanığın yargılanmasına devam edilecek.(Adana/10.00)FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.(Ankara/09.30)SPOR1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Siteler bölgesinde çalışan işçilerle buluşacak, esnafı ziyaret edecek. Bakan Kasapoğlu, İstanbul'da 65. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri törenine katılacak.(Ankara/11.00/12.00/13.00/İstanbul/19.30)2- Voleybolda Kadınlar CEV Challenge Kupası İtalya'da sahibini bulacak.Kupa finalinin rövanşında Aydın Büyükşehir Belediyespor, İtalya temsilcisi Saugella ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.(Monza/22.30)3- Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Pınar Karşıyaka, İtalya temsilcisi Dinamo Sassari ile deplasmanda karşılaşacak.(Sassari/22.30)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.