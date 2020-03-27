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GÜNDEM ÖZETİ / 27 Mart 2020

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik alınan tedbirler kapsamında yürütülen "Temassız Dış Ticaret" çalışmalarına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

27.03.2020 00:02 | Son Güncelleme: 27.03.2020 00:02
GÜNDEM ÖZETİ / 27 Mart 2020
6 Nisan 1920
EKONOMİ
1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik alınan tedbirler kapsamında yürütülen "Temassız Dış Ticaret" çalışmalarına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/11.00)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- TÜİK, mart ayı Ekonomik Güven Endeksi'ni duyuracak.
(Ankara/10.00)
GÜNCEL
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
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Kaynak: AA

Etiketler: Ruhsar Pekcan, Ankara, Güncel

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