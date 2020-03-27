GÜNDEM ÖZETİ / 27 Mart 2020

6 Nisan 1920EKONOMİ1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik alınan tedbirler kapsamında yürütülen "Temassız Dış Ticaret" çalışmalarına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.(Ankara/11.00)2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.(Ankara/10.00)3- TÜİK, mart ayı Ekonomik Güven Endeksi'ni duyuracak.(Ankara/10.00)GÜNCEL1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA