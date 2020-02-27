GÜNDEM ÖZETİ / 27 Şubat 2020

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Hocalı Katliamı'nın 28. Yıl Dönümü" resim sergisinin açılışına, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı'nın "28. Yıl Dönümünde Karabağ Sorunu ve Hocalı Katliamı" konulu sunumuna, Japon İmparatorunun doğum günü vesilesi ile Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenecek Milli Gün Resepsiyonu'na katılacak.

(TBMM/12.30/13.00/Ankara/19.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Kepsut, Balya, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık İlçe Başkanlıkları ile esnafı ziyaret edecek.

(Balıkesir/10.00-15.30)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenecek toplantıya katılacak, Valiliği, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünü, AK Parti İl Başkanlığını, Edremit ve Tuşba Belediyelerini, Teknokent'i, esnafı ziyaret edecek.

(Van/10.00-16.45)

3- TBMM Genel Kurulunda, Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Zafer Kalkınma Ajansı Bölgesel Destek Programları Açılış ve İmza Töreni'ne katılacak, Kütahya Valiliğini ziyaret edecek, sanayicilerle istişare toplantısı gerçekleştirecek, Dumlupınar Üniversitesinde öğrencilerle bir araya gelecek ve AK Parti Siyaset Akademisi Açılış Programı'na iştirak edecek.

(Kütahya/10.00-17.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "8. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı"na katılacak, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında istihdam edilen ve temel eğitimleri Antalya'da devam eden memur adaylarına hitap edecek.

(Antalya/11.00/15.00)

3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Öncüpınar Sınır Kapısı'nı ziyaret edecek, kentte çeşitli toplantı ve etkinliklere katılacak.

(Kilis/14.30-18.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

5- TÜİK, şubat ayı Ekonomik Güven Endeksi ile 2019 yılı tarımsal işletme iş gücü ücret yapısı istatistiklerini paylaşacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türk ve Rus heyetler, İdlib'deki duruma ilişkin görüşecek.

(Ankara/14.00)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara)

3- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

4- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Trablus/Moskova/Ankara)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sabancı Merkez Camisi'nde Regaip Kandili Özel Programı'na katılacak.

(Adana/20.30)

2- Van'ın Başkale ve Elazığ'ın Sivrice ilçelerindeki depremlerin ardından yürütülen çalışmalar izleniyor.

(Van/Elazığ)

3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

4- FETÖ davaları

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

Sakarya'da FETÖ/PDY'ye ilişkin davada 30 tutuksuz sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Sakarya/13.30)

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda rövanş maçları oynanacak.

Türkiye'nin Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek temsilcisi Medipol Başakşehir, deplasmanda 3-1 yenildiği Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk edecek.

(İstanbul/20.55)

2- TFF 1. Lig'de 24. hafta Keçiörengücü-İstanbulspor, Boluspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Bursaspor-Altay maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/14.00/Bolu/16.30/Bursa/19.00)

3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes, Almanya temsilcisi ALBA Berlin ile deplasmanda karşılaşacak.

(Berlin/22.00)

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Beşiktaş Sompo Sigorta-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, Pınar Karşıyaka-Gaziantep Basketbol karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/18.00/İzmir/20.15)

5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 19. haftası Beşiktaş-Atlasglobal Yeşilyurt, Galatasaray HDI Sigorta-Türk Hava Yolları karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/15.00/19.00)

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Kaynak: AA