GÜNDEM ÖZETİ / 29 Kasım 2019

6 Nisan 19201- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cibuti temaslarının son gününde Türkiye 'nin hibe olarak yaptığı 2. Abdülhamid Han Camisi ve Külliyesi ile Ambouli Dostluk Barajı'nın açılışını gerçekleştirecek.(Cibuti)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadın kooperatifleri bölgesel buluşmasına katılacak, Valiliği, Belediyeyi, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Sungurlu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi açılışını yapacak.(Çorum/11.00-17.00)2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.(Ankara/11.00)3- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Cumhurbaşkanlığının 2020 bütçesi ele alınacak.(TBMM/10.00)EKONOMİ1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "Türkiye 2023 Zirvesi" ne katılacak.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, zirve kapsamındaki "İhracat Paneli"ne iştirak edecek.(İstanbul/11.15/15.15)2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, OSBÜK Marmara Bölge Toplantısı'na katılacak, Ergene 1, Ergene 2 ve Çerkezköy OSB'yi ziyaret edecek.(Tekirdağ/09.30-20.30)3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım 2019 dönemine ilişkin finansal istikrar raporunu açıklayacak.(Ankara/10.00)4- TÜİK, ekim ayı dış ticaret ile eylül ayı katı yakıtlar istatistiklerini duyuracak.(Ankara/10.00)5- Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen Boğaziçi Zirvesi, Çırağan Sarayı'nda devam ediyor.(İstanbul/09.30)6- Cumhurbaşkanlığı himayesindeki 5. Dünya Helal Zirvesi ve 7. İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Fuarı, Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde sürüyor.(İstanbul/09.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- KKTC Başbakanı Ersin Tatar, İngiltere'de basın toplantısı düzenleyecek.(Londra)2- Orta Asya Ülkeleri Cumhurbaşkanları İkinci İstişare Toplantısı Özbekistan'da gerçekleştirilecek.(Taşkent)3- Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Ankara)4- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler izleniyor.(Bağdat)GÜNCEL1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kadıköy İHL Hayriye Gülbaran Deneyap Atölyesi açılış törenine katılacak.(İstanbul/11.00)2- İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği, Filistin Dayanışma Derneği ve Global Organization Against Racial Discrimination Segregation iş birliğiyle Marriott Hotel Şişli'de "Uluslararası İsrail'in Ayrımcı Politikaları Konferansı" düzenlenecek.(İstanbul/15.00)3- FETÖ davalarıDarbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'nda meydana gelen olaylara ilişkin 243 kişi hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)FETÖ'nün İstanbul İl Jandarma Komutanlığındaki 15 Temmuz darbe girişimi eylemlerine ilişkin 5'i tutuklu 29 sanığın yargılanmasına İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(İstanbul/ 11.00)4- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.(Diyarbakır)SPOR1- Süper Lig'de 13. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği ile BtcTurk Yeni Malatyaspor, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya gelecek.(Ankara/20.30)2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Anadolu Efes, Almanya temsilcisi Bayern Münih'i Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk edecek.(İstanbul/20.30)3- TFF 1. Lig'de 13. hafta İstanbulspor-Fatih Karagümrük müsabakasıyla başlayacak.(İstanbul/19.00)4- Dünya Kick Boks Şampiyonası Antalya'da devam ediyor.(Antalya/11.00)5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 11. haftası PTT-Türk Hava Yolları, Galatasaray HDI Sigorta-Beylikdüzü Voleybol İhtisas maçlarıyla başlayacak.(Ankara/18.00/İstanbul/19.00)