Gündem Özeti / 29 Mart 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk
/ 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Tuzla
, Pendik
, Maltepe
, Sultanbeyli
, Çekmeköy
, Ümraniye
, Beykoz
ve Sarıyer
'de mitinglere katılacak.
(İstanbul/10.30/11.30/13.30/14.30/15.30/16.30/17.30/18.30)
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, Çorlu
Şoförler ve Otomobilciler Odası Esnaf Şurası ile kahvaltılı toplantıya, Marmaraereğlisi
Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliğinin onuruna vereceği yemeğe ve Muratlı
Sanayi Kooperatifinin onuruna vereceği akşam yemeğine iştirak edecek.
(Tekirdağ/10.00/15.00/19.00)
3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bükreş
'te düzenlenecek Romanya-Bulgaristan-Sırbistan- Yunanistan
Dörtlü Zirvesi'ne onur konuğu olarak katılacak, zirveye iştirak eden ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
(Romanya)
4- CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Fox TV
'de İsmail Küçükkaya
ile Çalar Saat programına, CHP ve İYİ Parti
Ortak Mitingi'ne, KRT TV canlı yayınına iştirak edecek.
(İstanbul/08.30/Manisa/17.00/19.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
, Kuyucak
ve Yenipazar
ilçe mitinglerine katılacak.
(Aydın/20.30/22.00)
2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, Kulu
SKM, Cihanbeyli
SKM buluşmalarına iştirak edecek, Bedesten esnaf ziyaretinde bulunacak, basın ve Karapınar
buluşmasında yer alacak.
(Konya/10.00-17.30)
3- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Manavgat Sarılar
mitingine iştirak edecek.
(Antalya/20.00)
4- Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa'da OSB
yönetimi, iş adamları ve teşkilat ile öğle yemeği yiyecek, eski stadyumun millet bahçesine dönüştürülmesi projesinin tanıtımına katılacak ve esnaf ziyareti yapacak. Kula
'da OSB yönetimi, iş adamları ve teşkilat ile toplantı yapacak Bakan Kasapoğlu, vatandaşlarla buluşacak ve Gökçeören
beldesini ziyaret edecek.
(Manisa/14.00-21.30)
5- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Osmancık
'ta, Mamak
'ta iki ayrı noktada ve Şereflikoçhisar
'da vatandaşlara hitap edecek.
(Çorum/11.00/Ankara/13.30-19.00)
6- AK Parti
Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz
, seçim günü hazırlıkları ve Sonuç Alım Sistemi'ne ilişkin partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/10.30)
EKONOMİ
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, Huawei-Bilişim Vadisi Akıllı Şehirler Araştırma Laboratuvarı İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak, Akhisar
ve Kula ilçelerinde temaslarda bulunacak, Ulubey
ve Banaz
ilçe merkezlerinde miting yapacak.
(Kocaeli/09.00/Manisa/14.00-19.00/Uşak/21.00/22.30)
2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, Kozak köyünde miting yapacak, Dikili
ve Aliağa
'da düzenlenecek programlara iştirak edecek.
(İzmir/12.45-16.00)
3- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir
, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliğince Çırağan Sarayı
'nda düzenlenecek savunma ve havacılık sanayisindeki gelişmeler, ihracattaki beklentiler ve hedeflerin değerlendirileceği basın toplantısına katılacak.
(İstanbul/09.30)
4- TÜİK
, şubat ayı dış ticaret istatistikleri ile ocak ayı katı yakıtlar verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Rusya
Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
'un katılımıyla gerçekleştirilecek Türkiye- Rusya Federasyonu
Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'na katılacak.
İkili, ortak basın toplantısı düzenleyecek ve çalışma yemeğinde bir araya gelecek.
(Antalya/10.15/11.45/12.15)
2- Avrupa Birliği
'nin Brexit tarihini ertelemeyi kabul etmesinin ardından ülkedeki gelişmeler izleniyor.
(Londra
)
3- Suriye
iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri
Başkanı Ali Erbaş
, cuma namazını Sultanahmet Camisi
'nde kılacak ve hutbe irad edecek.
(İstanbul/13.14)
2- FETÖ davaları
FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü
'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.
(Ankara/09.30)
SPOR
1- Avrupa Karate Şampiyonası, İspanya
'nın Guadalajara kentinde sürüyor.
2- Basketbolda THY
Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Darüşşafaka Tekfen
, Almanya
temsilcisi Bayern Münih
'i Volkswagen
Arena'da konuk edecek. Anadolu Efes
, İspanya'nın Baskonia
takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(İstanbul/20.15/Vitoria-Gasteiz/22.30)
3- Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Galatasaray
HDI Sigorta
ile Beşiktaş
, Burhan Felek
Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/18.30)
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Mustafa Kemal Atatürk, Sarıyer, Güncel
Kaynak: AA