GÜNDEM ÖZETİ / 29 Mayıs 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk
/ 6 Nisan 1920
1- CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, partisinin genel merkezinde AB Türkiye
Delegasyonu Başkanı Christian Berger ile görüşecek, Yenimahalle
Belediyesinin iftar programıyla Nazım Hikmet
Kültür Merkezi'ndeki Uğur Dündar
belgeseli gösterimine katılacak.
(Ankara/14.00/20.15/21.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul
Erkek Lisesi öğrencileriyle söyleşiye ve lisenin spor şölenine katılacak, Tenzile Erdoğan
Kız Anadolu İHL'yi ziyaret edecek.
(İstanbul/09.30/11.30)
2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Şişli
'de muhtarlarla bir araya gelecek, Perpa
Ticaret Merkezi yönetimini ve esnafını ziyaret edecek, esnaf ziyareti gerçekleştirecek, iftar programlarına katılacak, Başakşehir
'de vatandaşlarla çay sohbeti yapacak.
(İstanbul/10.00-23.00)
3- AK Parti
Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
, Esenler
Yeryüzü İftarı Sofrası programına katılacak.
(İstanbul/20.00)
4- TBMM Genel Kurulunda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini, hurda araçlarda uygulanan ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılmasını da öngören kanun teklifi görüşülecek.
(TBMM/14.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Kazakistan
'da Rusya
, Kazakistan, Kırgızistan
, Belarus
ve Ermenistan
Cumhurbaşkanlarının katılacağı Avrasya
Yüksek Ekonomik Konseyi Toplantısı yapılacak.
2- Suriye
'de Beşşar Esed
rejimi ve destekçilerinin İdlib
gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.
(İdlib/Halep)
GÜNCEL
1- Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet
Baş ve beraberindeki heyet, Sayıştayın 157. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir
'i ziyaret edecek.
(Ankara/10.00)
2- İstanbul Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Avrasya Gösteri Merkezi'nde, "İstanbul'un Fethinin 566. Yıl dönümü İftar ve Kutlama Programı" gerçekleştirilecek.
(İstanbul/20.32)
3- FETÖ davaları
FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü
'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
15 Temmuz darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanını işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri
'de devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, Ankara Garı'ndan hareket edecek Turistik Doğu Ekspresi
'nin ilk seferine uğurlanması törenine ve tarihi Ankara Garı Kule Restoran'da düzenlenecek iftar programına katılacak.
(Ankara/19.00/20.15)
SPOR
1- UEFA Avrupa
Ligi Finali'nde İngiltere
temsilcileri Chelsea
ile Arsenal
, Azerbaycan
'ın başkenti Bakü
'deki Olimpiyat Stadı
'nda karşı karşıya gelecek.
(Bakü/22.00)
2- 2020 Avrupa Futbol
Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Haziran'da Konya
'da Fransa
, 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda
ile karşılaşacak A Milli Takım'ın Antalya
kampı sürüyor. ?
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, kamp yapılan Regnum Carya
Golf & Spa Resort'ta basın toplantısı düzenleyecek. ?
Kamp süresince 30 Mayıs'ta Antalya'da Yunanistan
, 2 Haziran'da Alanya
'da Özbekistan
ile birer özel karşılaşma oynayacak ay-yıldızlı ekip, Zeynep Hotel'in sahasında antrenman yapacak.
(Antalya/18.00/18.30) ??
3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nde ikinci haftanın ikinci maçında TVF
Başkent Voleybol Salonu'nda Almanya
ile karşılaşacak. ?
(Ankara/17.30) ??
4- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Altın Lig'de A Grubu ikinci hafta maçında deplasmanda Belçika
ile karşı karşıya gelecek. ?
(Brüksel/21.00) ?
5- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü ve son maçında Fenerbahçe Beko
ile Türk Telekom
, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya gelecek. ?
(İstanbul/20.45) ??
6- 7. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışmaları, Okçular Vakfı
Tesisleri'nde madalya müsabakalarıyla sona erecek. ?
(İstanbul/16.00) ??
7- 21 Yaş Altı Futbol Ligi'nde Süper Kupa
maçı, Süper Lig grubu birincisi Galatasaray
ile 1. Lig grubunu ilk sırada tamamlayan Boluspor
takımları arasında Kocaeli
Stadı'nda oynanacak. ?
(Kocaeli/16.00) ?
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Mustafa Kemal Atatürk
, Avrupa Birliği
, Güncel
Kaynak: AA