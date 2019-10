GÜNDEM ÖZETİ / 3 Ekim 2019

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi İçin Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması Ortak Projesi"nin, Sheraton Hotel'de gerçekleştirilecek açılış konferansına katılacak.(Ankara/09.30)2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AB Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos, Alman mevkidaşı Horst Seehofer ve Fransız mevkidaşı Christophe Castaner ile Gölbaşı Vilayetler Evi'nde toplantı yapacak.(Ankara/19.00)EKONOMİ1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı Halid Nasır Abdullah el-Roudan ile Teknopark İstanbul ve Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Beykoz Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsünü ziyaret edecek.(İstanbul/12.30/14.30)2- TÜİK, eylül ayı enflasyon verilerini açıklayacak.(Ankara/10.00)3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.(Ankara/14.30)DÜNYA DİPLOMASİ1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.(Halep/İdlib/Haseke/Rakka)GÜNCEL1- FETÖ davaları15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)Örgütün "TSK imamı" olduğu belirlenen ve darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten firari Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın yargılandığı dava takip edilecek.(Sakarya/09.00)2- Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 226 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.(İstanbul/10.00)3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Diyarbakır)SPOR1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karadağ Spor ve Gençlik Bakanı Nikola Janovic ve Başbakan Yardımcısı Milutin Simovic ile görüşecek.TİKA tarafından yapılan kreşin açılışına katılacak Kasapoğlu, Karadağ İslam Birliği Başkan Yardımcısı Behlül Kanaçi ile bir araya gelecek ve onuruna verilecek yemeğe katılacak.(Podgorica)2- UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçları yapılacak.K Grubu'nda Beşiktaş-Wolverhampton, J Grubu'nda Medipol Başakşehir-Borussia Mönchengladbach, C Grubu'nda Trabzonspor-Basel maçları oynanacak.(İstanbul/19.55/19.55/Trabzon/22.00)3- 4. Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda başlayacak.(İstanbul/10.00)4- Basketbolda THY Avrupa Ligi ilk hafta maçında Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Real Madrid takımı ile deplasmanda karşılaşacak.(Madrid/22.00)5- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası eleme turu rövanş maçında Bellona Kayseri Basketbol, Rusya'nın Spartak Noginsk takımıyla karşı karşıya gelecek.(Kayseri/19.00)6- Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.(İstanbul/11.00)7- Dünya Atletizm Şampiyonası, Doha'da sürüyor.***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.