Gündem Özeti / 3 Nisan 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk
/ 6 Nisan 1920
1- Türkiye
genelinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin yansımaları takip edilecek.
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
, Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, hayırsever iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.
(Kırıkkale/10.15/12.00/13.30)
2- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Kuzey Makedonya
Savunma Bakanlığında törenle karşılanacak, Başbakan Yardımcısı
ve Savunma Bakanı Radmila Shekerinsa ile bir araya gelecek, Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov
, Başbakan Zoran Zaev
ve Meclis Başkanı Talat Xhaferi ile ayrı ayrı görüşecek.
(Üsküp
)
3- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
(TBMM/14.00)
EKONOMİ
1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, Avrupa Birliği
Kırsal Kalkınma Programı IPARD-II 5. Başvuru Çağrısı Bilgilendirme ve Tanıtım Programı'na katılacak.
(Ankara/14.00)
2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
, Rusya
Enerji Bakanı ve Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eşbaşkanı Aleksandr Novak ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin ile ikili görüşmelerde bulunacak.
(Moskova
)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Cahit Turhan, İstanbul
Havalimanı'na taşınma sürecine ilişkin açıklama yapacak.
(İstanbul/11.00)
4- TÜİK
, mart ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında düşünce kuruluşlarının ortak düzenlediği "NATO Birleştirir" etkinliğinde konuşacak, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
ve Beyaz Saray
Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
ile baş başa görüşecek ve bazı ülke dışişleri bakanlarıyla bir araya gelecek.
(Washington
)
2- Cezayir
Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın, ordunun çağrısıyla istifa etmesinin ardından gelişmeler izleniyor.
(Cezayir/Ankara)
3- Suriye
iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri
Başkanı Ali Erbaş
, üniversite öğrencileriyle buluşacak.
(Kırklareli/15.00)
2- FETÖ davaları
FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü
'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı dava Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.
(Ankara/09.30)
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
SPOR
1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası
yarı final ilk maçında Ümraniyespor ile Akhisarspor, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/20.00)
2- Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Gazişehir Gaziantep-Afjet Afyonspor, Hatayspor-Birevim Elazığspor
, Balıkesirspor
Baltok- Giresunspor
, Abalı Denizlispor- Altay
müsabakaları yapılacak.
(Gaziantep/Hatay/Balıkesir/16.00/Denizli/19.00)
3- Voleybolda Efeler Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Arkas Spor
ile Tokat
Belediye Plevne karşı karşıya gelecek.
(İzmir/19.00)
4- Voleybolda Efeler Ligi baraj etabı ilk devre birinci gün maçlarında İzmir Atatürk Vestel
Venus Spor Kompleksi'nde İnegöl
Belediyespor-Jeopark Kula
Belediyespor, İkbal Afyon Belediye Yüntaş- Arhavi
Belediyespor karşılaşacak.
(İzmir/14.00/16.00)
5- Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası
yarı final ilk maçlarında Yenimahalle
Belediyespor- Muratpaşa
Belediyespor, Ardeşen
Gençlik- Kastamonu Belediyespor
karşı karşıya gelecek.
(Ankara/Rize/17.00)
6- TFF
2. Lig ve TFF 3. Lig'de 29. hafta karşılaşmaları yapılacak.
7- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası finalinin ilk maçında Rusya temsilcisi Nadezhda, Fransa
ekibi BLMA'yı konuk edecek.
(Orenburg/17.00)
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Türkiye, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel
Kaynak: AA