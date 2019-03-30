Gündem Özeti / 30 Mart 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk
/ 6 Nisan 1920
1- CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, STK
temsilcileri, muhtarlar ve üretici birlikleriyle bir araya gelecek.
(Eskişehir/11.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
, Köşk
ve Bozdoğan
ilçelerindeki mitinglerde halka hitap edecek, Efeler
İlçe Seçim Çadırını ziyaret edecek.
(Aydın/12.00/16.00/18.00)
2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, Çumra
SKM buluşmasına katılacak, Güney
Sınır Salon Toplantısı ile Bozkır
, Hadim
ve Taşkent
buluşmalarına katılacak.
(Konya/10.00/15.00/16.30)
3- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Avsallar
Seçim Ofisinde, Ziraat Odasında ve MHP
Seçim Ofisinde düzenlenecek geniş katılımlı toplantılara iştirak edecek.
(Alanya/11.30/14.00/16.00)
4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Keçiören
, Yenimahalle
ve Etimesgut
ilçelerinde otobüsle selamlamada bulunacak, Sincan
'da halka hitap edecek ve esnaf ziyaretinde bulunacak.
(11.00/12.30/14.30/16.00/17.00)
5- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, Kızılcahamam
'da düzenlenecek "Sevgi Yürüyüşü"ne katılacak.
(Ankara/14.30)
6- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, Karşıyaka Merkez
, Bayraklı
Sevgi Yolu, Bornova Kemalpaşa
Caddesi, Gaziemir
Abdullah Arda Mahallesi ve Buca Menderes
Caddesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulunacak.
(İzmir/10.20/13.30/15.30/17.00)
7- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, Gölbaşı Seçim Ofisini ziyaret edecek.
(Ankara/13.00)
EKONOMİ
1- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir
, Ankara Uzay Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi
'nde yapımı tamamlanan ilk fabrika olan Makine Freze Kalıp Fabrikasının açılışına katılacak.
(Ankara/12.00)
2- Milli Beka Milli Teknoloji Gençlik Buluşması, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih
Kacır, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Doç. Dr. Ruhi Ersoy
ve Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar
'ın katılımıyla İBB Sarıyer
Kültür Merkezinde gerçekleşecek.
(İstanbul/15.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suriye
iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.
(Halep/İdlib)
SPOR
1- Avrupa
Karate Şampiyonası İspanya
'nın Guadalajara kentinde sürüyor.
2- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta Bahçeşehir Koleji- Gaziantep
Basketbol, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Adatıp Sakarya
Büyükşehir Belediye Basketbol, Afyon
Belediyespor- Banvit
, TOFAŞ- Türk Telekom
maçlarıyla başlayacak.
(İstanbul/13.00/20.00/Afyonkarahisar/15.15/Bursa/17.30)
3- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Mersin
Büyükşehir Belediyespor- Galatasaray
, Kırçiçeği Bodrum- Hatay
Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş- Çukurova
Basketbol, Bellona Kayseri
Basketbol- İstanbul Üniversitesi
, Canik
Belediyespor-OGM Ormanspor, BOTAŞ- Gündoğdu Adana
Basketbol, İzmit
Belediyespor- Fenerbahçe
müsabakaları yapılacak.
(Mersin/Muğla/İstanbul/14.00/Kayseri/Samsun/Ankara/16.00/Kocaeli/17.00)
4- Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Eczacıbaşı
VitrA ile Kameroğlu Beylikdüzü
Voleybol İhtisas, Burhan Felek
Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.
(İstanbul/17.00)
5- Voleybolda Efeler Ligi play-off çeyrek final ilk maçlarında İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray, Fenerbahçe- Maliye Piyango
, Tokat
Belediye Plevne- Arkas Spor
, Ziraat Bankası-Halkbank karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/14.00/15.00/Tokat/14.00/Ankara/17.00)
6- Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 21. haftası 4 maçla tamamlanacak. Kadınlar Süper Lig'de ise 19. hafta karşılaşmaları yapılacak.
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Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel
Kaynak: AA