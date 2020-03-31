Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

GÜNDEM ÖZETİ / 31 Mart 2020

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- TBMM Genel Kurulunda, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak, Sayıştay Başkanlığının boş bulunan 5 üyelik kadrosu için üye seçimi yapılacak.

31.03.2020 00:02 | Son Güncelleme: 31.03.2020 00:02
GÜNDEM ÖZETİ / 31 Mart 2020
6 Nisan 1920
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM Genel Kurulunda, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak, Sayıştay Başkanlığının boş bulunan 5 üyelik kadrosu için üye seçimi yapılacak.
(TBMM/15.00)
EKONOMİ
1- TÜİK, şubat ayı dış ticaret istatistiklerini ve hizmet üretici fiyat endeksini, 2019 yılı çocuk iş gücü anketi sonuçlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
GÜNCEL
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
***
Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Sayıştay, Siyaset, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››GÜNDEM ÖZETİ / 31 Mart 2020 - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İki uzman yeni korona araştırmasındaki tehlikeye dikkat çekti: Hayalet vaka Haberler
İki uzman yeni korona araştırmasındaki tehlikeye dikkat çekti: Hayalet vaka
ABD’li sanatçı ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına bağış yaptı Haberler
ABD'li sanatçı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaptı
Fransa’nın ardından ABD de koronada sonuç veren ilacın kullanımına izin verdi Haberler
Fransa'nın ardından ABD de koronada sonuç veren ilacın kullanımına izin verdi
Haluk Levent ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına destek verdi Haberler
Haluk Levent "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek verdi
Tedirgin eden senaryo: İran’da 5 bin kişi daha koronavirüsten ölecek Haberler
Tedirgin eden senaryo: İran'da 5 bin kişi daha koronavirüsten ölecek
Evden çıkamayan çiftçinin tarlasını jandarma işledi Haberler
Evden çıkamayan çiftçinin tarlasını jandarma işledi
’Hayvan pazarları yeniden açıldı’ iddiasına Çinli yetkililer yanıt verdi Haberler
"Hayvan pazarları yeniden açıldı" iddiasına Çinli yetkililer yanıt verdi
Bahçeli’den Milli Dayanışma Kampanyası’na destek: 5 maaşını bağışladı Haberler
Bahçeli'den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek: 5 maaşını bağışladı

Son Dakika Güncel Haberleri

01:42: Brezilya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 159'a çıktı - Haber 01:41: Vali Memiş'ten "Erzurum'da karantina altına alınan yer yok" açıklaması - Haber 01:36: DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Haber 01:36: KARAMAN KKTC'den getirilen 332 kişi daha Karaman'da karantinaya alındı - Haber 01:31: Ankara'da gözlem altındaki 256 kişi başka yurda sevk edildi - Haber 01:01: İki uzman yeni koronavirüs araştırmasındaki tehlikeye dikkat çekti: Vakaların yarısı hayalet pozitif - Haber 23:52: ABD'li sanatçı Della Miles 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaptı - Haber 23:30: Fransa'nın ardından ABD de sıtma ilaçlarının koronavirüs tedavisinde kullanımına onay verdi - Haber 22:57: Jandarma, yaş kısıtlamasından dolayı evden çıkamayan çiftçinin tarlasını ekime hazır hale getirdi - Haber 22:30: Çin Büyükelçiliği'nden, 'vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yalanlama geldi - Haber 21:20: Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi - Spor