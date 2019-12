GÜNDEM ÖZETİ / 4 Aralık 2019

6 Nisan 19201- Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için İngiltere'deTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, The Grove Otel'de düzenlenecek zirve kapsamında NATO aile fotoğrafında hazır bulunacak.NATO 70'inci yıl dönümü kutlama törenine iştirak edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Toplantısı ana oturumuna katılacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Old Billingsgate binasında Türk vatandaşlarıyla bir araya gelecek.(Londra)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kolluk Gözetim Komisyonu Eğitimcilerin Eğitimi Programı'na katılacak.(Ankara/10.30)2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Öğretmenler İçin Dijital Dönüşüm Programı'nın tanıtımına iştirak edecek.(Ankara/10.30)3- İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.(Ankara/14.30)4- TBMM'denGenel Kurulda, KİT Komisyonunun 6 kuruma ilişkin raporları görüşülecek.Plan Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek.(TBMM/14.00/13.30)EKONOMİ1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakanlıkta, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen madencilerle görüşecek.(Ankara/12.30)2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 19. Uluslararası Makine Üretimi Fuarı'nın açılış törenine ve Tataristan Yatırım Ajansı Toplantısı'na katılacak, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile bir araya gelecek.(Kazan)3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 6. Tarım Bakanları Toplantısı'na iştirak edecek.(Bakü)4- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, STK temsilcilerinin yer alacağı İstişare Kurulu Toplantısı'na katılacak.(Ankara/13.30)5- TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı, JW Marriott Otel'de yapılacak.(Ankara/09.30)6- TÜİK, ekim ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.(Ankara/10.00)7- Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz ile Rusya Federasyonu Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Dmitry Zubov'un katılımıyla kurumlararası iş birliği protokolü imzalanacak.(Ankara/15.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Ankara)2- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler izleniyor.(Bağdat)GÜNCEL1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Diyarbakır)2- Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan iki kişi için başlatılan arama çalışmaları izleniyor.(Bursa)3- Şule Çet'in ölümüne ilişkin 2 sanığın yargılanmasına Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/10.00)4- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)SPOR1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçlarında Hekimoğlu Trabzon-Medipol Başakşehir, Eyüpspor-Antalyaspor, Kasımpaşa-Vanspor FK, Galatasaray-Tuzlaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor, Altay-Trabzonspor karşı karşıya gelecek.(Trabzon/13.00/İstanbul/13.45/14.30/20.45/Erzurum/16.30/İzmir/18.30)2- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri sürecini ve şampiyonadaki rakipleri değerlendirecek, milli takımın hedeflerini anlatacak.(İstanbul/12.00)3- Voleybolda FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası Çin'in Shaoxing kentinde sürüyor.Organizasyonun ikinci gününde A Grubu'nda Eczacıbaşı VitrA, Brezilya temsilcisi Itambe Minas ile karşı karşıya gelecek.(Shaoxing/12.00)4- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında A Grubu'nda Türk Telekom, Fransa temsilcisi SIG Strasbourg'u konuk edecek. C Grubu'nda ise Gaziantep Basketbol, deplasmanda Karadağ'ın Mornar takımıyla karşılaşacak.(Ankara/20.00/Bar/22.00)5- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 6. haftasında A Grubu'nda Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, Belçika temsilcisi Castors Braine, B Grubu'nda ise Fenerbahçe Öznur Kablo, Fransa'nın BLMA takımına konuk olacak.(Charleroi/20.15/Lattes/22.00)6- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 6. haftasında C Grubu'nda iki Türk takımı OGM Ormanspor ile Bellona Kayseri Basketbol karşı karşıya gelecek. E Grubu'nda ise Galatasaray, Polonya temsilcisi Artego'yu konuk edecek.(Ankara/19.30/İstanbul/19.30)7- Voleybolda CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında Halkbank, Belçika temsilcisi Greenyard'ı ağırlayacak.(Ankara/17.30)8- Voleybolda Kadınlar CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.(Szczecin/20.00)9- Voleybolda CEV Kadınlar Challenge Kupası 16'lı final turu ilk maçında Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Slovakya temsilcisi Slavia EU'ya konuk olacak. Türk Hava Yolları ise İspanya ekibi Ibsa CV CCO 7 Palmas ile 16'lı final turu rövanş maçını da evinde oynayacak.(Bratislava/19.00/İstanbul/16.30)10- Hentbolda Kadınlar Süper Lig 7. hafta erteleme maçlarında Kastamonu Belediyespor-Üsküdar Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor-Pazarspor karşıya gelecek.(Kastamonu/17.00/Ankara/19.00)