GÜNDEM ÖZETİ / 4 Eylül 2019

6 Nisan 19201- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek, Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla Sivas Atatürk Anıtı'na çelenk koyacak ve resmi törene katılacak, İmranlı Belediyesini ziyaret edecek ve halkla buluşacak, Sunay Akın gösterisine iştirak edecek.(Sivas/10.00 -18.30)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü kutlamalarına katılacak, kongrenin yapıldığı binayı ziyaret edecek, AK Parti Sivas İl Teşkilatı üyeleriyle buluşacak.(Sivas/13.30/15.30/17.30)2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yalçın Eskiyapan İlkokulu'nda "Yeni Öğretmenler Odası Tasarımı Tanıtım Toplantısı"na katılacak.(Ankara/16.00)EKONOMİ1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, DEİK Türkiye - Çekya İş Forumu'na katılacak.(İstanbul/10.00)2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ev sahipliğinde, Ata Tohumu Projesi'nin tanıtımı TİGEM Polatlı İşletmesi'nde yapılacak.(Ankara/10.00)3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ağustos ayı ihracat rakamlarını açıklayacak.Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu ve Hilton Bosphorus'da düzenlenecek 10. Türkiye-İngiltere İş Forumu, Ticaret Bakanı Pekcan'ın katılımıyla gerçekleşecek.(Sivas/11.00/İstanbul/14.30)4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.(Ankara/14.30)5- TÜİK, temmuz ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımlayacak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.(İdlib/Halep)GÜNCEL1- Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia ederek HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelere ilişkin gelişmeler izleniyor.(Diyarbakır)2- AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde, işten atılan işçileri ziyaret edip basın açıklaması yapacak.(İstanbul/13.15)3- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 76 sanığın yargılanmasına, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.(İstanbul/11.00)SPOR1- Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Çin'de sürüyor.Organizasyonun beşinci gününde A Grubu'nda Fildişi Sahili-Polonya ve Venezuela-Çin, B Grubu'nda Güney Kore-Nijerya ve Rusya-Arjantin, C Grubu'nda Porto Riko-Tunus ve İspanya-İran, D Grubu'nda da Angola-Filipinler ve İtalya-Sırbistan karşı karşıya gelecek.(Pekin/11.00/15.00/Wuhan/11.30/15.30/Guangzhou/11.30/15.30/Foshan/10.30/14.30)2- 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na çeyrek final maçlarıyla devam edilecek.Türkiye, Ankara Spor Salonu'nda oynanacak çeyrek final maçında Hollanda ile karşılaşacak.Diğer çeyrek final mücadelelerinde ise Sırbistan-Bulgaristan, İtalya-Rusya ve Polonya-Almanya maçları yapılacak.(Ankara/19.30/17.00/Lodz/19.00/21.30)3- A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 7 Eylül Cumartesi günü İstanbul'da Andorra, 10 Eylül Salı günü de deplasmanda Moldova ile oynayacağı beşinci ve altıncı maçların hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.(İstanbul/18.30)4- A Milli Erkek Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Polonya'nın Walbrzych kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda B Grubu'ndaki beşinci ve son maçında İspanya ile karşılaşacak.(Walbrzych/19.30)