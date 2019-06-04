GÜNDEM ÖZETİ / 4 Haziran 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk
/ 6 Nisan 1920
1- Ramazan Bayramı
kutlanıyor
İslam dünyasında idrak edilen Ramazan Bayramı'na ilişkin kutlamalar ve gelişmeler izleniyor.
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, bayram namazını Diyarbakır
Ulu Cami'de kılacak, Valiliği ziyaret edecek ve halkla bayramlaşma törenine katılacak.
(Diyarbakır/05.36/08.30/10.00)
3- CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Marmara Bölgesi
Manav Türkleri Dernekleri Federasyonunu ziyaret edecek.
(İstanbul/15.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, bayram namazını Beytüşşebap Kato Dağı
Üs Bölgesi'nde kılacak, buradaki kahvaltının ardından Beytüşşebap Jandarma
Alay Komutanlığını ziyaret edip askerlerle bayramlaşacak.
Soylu, Beytüşşebap ilçe merkezi ile Şırnak Valiliği
bahçesi ve Trabzon
Meydan Parkı'nda bayramlaşma programlarına katılacak.
(Şırnak/05.25-10.00/Trabzon/16.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- ABD
Başkanı Donald Trump
, İngiltere
ziyaretinin ikinci gününde Başbakan Theresa May
ile bir araya gelecek.
(Londra
)
2- Suriye
'de Beşşar Esed
rejimi ve destekçilerinin İdlib
gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.
(İdlib/Halep)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri
Başkanı Ali Erbaş
, Büyük Çamlıca
Camisi'nde bayram namazı kıldıracak ve hutbe irat edecek.
(İstanbul/06.13)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, Bodrum
Halk Plajı'nın açılışını yapacak, Bodrum Kalesi'nde incelemede bulunacak.
(Muğla/09.30/10.30)
SPOR
1- A Milli Futbol Takımı
, 2020 Avrupa
Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa
ile 8 Haziran Cumartesi günü Konya
'da oynayacağı H Grubu 3. hafta maçının hazırlıklarını Antalya
'da Zeynep Otel'in sahasında yapacağı antrenmanla sürdürecek.
(Antalya/18.30)
2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nde Tayland
'ın ev sahipliği yaptığı 3. haftanın ilk maçında Dominik Cumhuriyeti
ile karşılaşacak.
(Bangkok/11.05)
3- Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek ikinci takımı belirleyecek Türkiye
Basketbol 1. Ligi play-off final serisinde OGM Ormanspor ile Sigortam.Net İTÜ
Basket arasındaki ilk maç M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak.
(Ankara/16.00)
4- Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası İspanya
'nın Pontevedra kentinde sürüyor.
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Kaynak: AA
Ramazan Bayramı
, Mustafa Kemal Atatürk
, Güncel