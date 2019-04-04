Gündem Özeti / 4 Nisan 2019

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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 19201- Türkiye genelinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin yansımaları takip edilecek.YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova Savunma Bakanlığında törenle karşılanacak, mevkidaşı Rüstem Berişa ve Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay ile ayrı ayrı görüşecek.(Priştine)2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefatının 22. yılı dolayısıyla partisinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Anıt Mezarı'nda düzenlenecek anma törenine katılacak.(Ankara/10.30)3- TBMM Genel Kurulu toplanacak.(TBMM/14.00)EKONOMİ1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mart ayı ihracat rakamlarını bakanlıkta basın toplantısıyla açıklayacak.(Ankara/10.30)2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin Fiyat Gelişmeleri Raporu ve mart ayına ilişkin reel efektif döviz kuru ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.(Ankara/10.00/14.30)3- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), haftalık bankacılık sektörü verilerini ilan edecek.(İstanbul/14.00)4- TÜİK, şubat ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak.Çavuşoğlu, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile görüşecek ve Türk basın mensuplarıyla bir araya gelecek.(Washington)2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.(Halep/İdlib)GÜNCEL1- FETÖ davalarıDarbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davaya Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)Darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulunda görevli subayların da aralarında bulunduğu 32'si tutuklu 43 sanığın yargılanmasına İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.(İstanbul/10.00)SPOR1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hestourex 2019 Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Fuarı'nın açılışını gerçekleştirecek.(Antalya/11.00)2- Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası Antalya'da sona erecek.3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 30. ve normal sezonun son haftasında Anadolu Efes, İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk edecek.(İstanbul/20.30)4- Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında VakıfBank, İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola'yı VakıfBank Spor Sarayı'nda ağırlayacak.(İstanbul/19.00)5- Voleybolda Efeler Ligi baraj etabı ilk devre ikinci gün maçlarında İzmir Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi'nde Jeopark Kula Belediyespor-İkbal Afyon Belediye Yüntaş, Arhavi Belediyespor-İnegöl Belediyespor karşılaşacak.(İzmir/14.00/16.00)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.