GÜNDEM ÖZETİ / 4 Şubat 2020

6 Nisan 1920

1- CHP, HDP ve İYİ Parti Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/12.45/09.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı ile Harvard Üniversitesi iş birliğinde Limak Vakfının desteğiyle hayata geçirilen "Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik Alanında Öğretmen Eğitimi Mesleki Gelişim Programı'nın Tanıtım Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/10.30)

2- TBMM Genel Kurulunda, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

(TBMM/15.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/09.30)

2- TÜİK, 2019 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı 14 ay vadeli kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

(Ankara)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri açıklayacak.

(Ankara/14.30)

5- TCMB, ocak ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeniden Asya Girişimi Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara)

3- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

4- Libya'daki krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Trablus/Moskova/Ankara)

GÜNCEL

1- İdlib'de çatışmaların önlenmesi amacıyla bölgeye takviye gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına rejim güçlerinin saldırısına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Hatay)

2- Koronavirüs salgınının başladığı Çin'in Vuhan kentinden Ankara'ya getirilen ve Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözlem altında tutulanların durumuyla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Ankara)

3- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yürütülen çalışmalar takip ediliyor.

(Elazığ/Malatya)

4- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşı karşıya gelecek.

(Trabzon/20.30)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla karşılaşacak.

(Moskova/20.00)

3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 14. ve son haftasında C Grubu'nda Gaziantep Basketbol, Karadağ'ın Mornar Bar takımını konuk edecek. D Grubu'nda Beşiktaş Sompo Sigorta, deplasmanda Fransa'nın JDA Dijon takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Gaziantep/20.30/Dijon/22.00)

4- Basketbol ULEB Avrupa Kupası Top 16 Turu'nun 5. haftasında E Grubu'nda Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda İtalya'nın Dolomiti Energia takımıyla karşılaşacak.

(Trento/22.00)

5- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasında Halkbank-Spor Toto, Arhavi Voleybol-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, İnegöl Belediyespor-Sorgun Belediyespor ve Tokat Belediye Plevne-Ziraat Bankası maçları yapılacak.

(Ankara/13.00/Artvin/14.00/Bursa/Tokat/18.30)

6- Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası 8'li final turu rövanşında Türk Hava Yolları, Romanya'nın CSM Lugoj takımını konuk edecek.

(İstanbul/18.00)

7- Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Final ikinci maçında Mardin Büyükşehir Başakspor ile Yenimahalle Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Mardin/16.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA