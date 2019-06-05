GÜNDEM ÖZETİ / 5 Haziran 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk
/ 6 Nisan 1920
1- CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, partisinin İstanbul
İl Başkanlığında bayramlaşma törenine katılacak, Şile
Kabaköz köyünü ziyareti edecek.
(İstanbul/13.00/14.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Zeytinburnu
Çocuk Yetiştirme Yurdu Sevgi Evleri
'ni ve İzzet Baysal
Huzurevi'ni ziyaret edecek, Arnavutköy Karadeniz
Derneklerinin bayramlaşma törenine katılacak.
(İstanbul/15.00/17.00/19.00)
2- Ramazan Bayramı
kutlanıyor MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, partisinin genel merkezinde düzenlenecek bayramlaşma programına katılacak.
(Ankara/14.00)
Siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirilecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İngiltere
Başbakanı Theresa May
, 2. Dünya Savaşı'ndaki Normandiya
Çıkarması'nın 75. yıl anma törenlerinde ABD
Başkanı Donald Trump
, Kanada
Başbakanı Justin Trudeau
, Fransa Cumhurbaşkanı
Emanuel Macron ve Almanya
Başbakanı Angela Merkel
'in de aralarında olduğu liderleri ağırlayacak.
(Portsmouth
)
2- Suriye
'de Beşşar Esed
rejimi ve destekçilerinin İdlib
gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.
(İdlib/Halep)
SPOR
1- A Milli Futbol Takımı
, 2020 Avrupa
Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ile 8 Haziran Cumartesi günü Konya
'da oynayacağı H Grubu 3. hafta maçının hazırlıklarını Antalya
'da Zeynep Otel'in sahasında yapacağı antrenmanla sürdürecek.
(Antalya/18.30)
2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nde Tayland
'ın ev sahipliği yaptığı 3. haftanın ikinci maçında Bulgaristan
ile karşılaşacak.
(Bangkok/11.05)
3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Galatasaray
Doğa Sigorta
ile Anadolu Efes
, Sinan Erdem
Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/19.00)
4- Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası İspanya
'nın Pontevedra kentinde sürüyor.
5- 69. FIFA Kongresi Fransa'nın başkenti Paris
'te yapılacak.
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Kaynak: AA
Mustafa Kemal Atatürk
, İstanbul
, Güncel