GÜNDEM ÖZETİ / 5 Temmuz 2019

YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında Maya Çalma Töreni ve Nasreddin Hoca Meydanı'nın açılışına katılacak.(Konya/17.00/17.15)EKONOMİ1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Temiz Enerjinin Geleceği: Nükleerin Rolü" başlıklı programa iştirak edecek.(İstanbul/10.00)2- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal Kurumlar Birliği 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılacak.(İstanbul/10.30)3- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, NGN Star Of Bosphorus'un veri merkezi açılışı ile Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunun (OSBÜK) 17. Olağan Genel Kurulu'na iştirak edecek.(İstanbul/10.00/Ankara/14.30)4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türk Telekom "Tam O An" Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak.(Ankara/10.00)5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Nisan-Haziran dönemine ilişkin banka kredileri eğilim anketini açıklayacak.(Ankara/14.30)6- TÜİK, "Dünya Nüfus Günü, 2019" haber bültenini yayımlayacak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yurtdışı Din Hizmetleri Konferansı'nda konuşma yapacak.(Konya/11.00)2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.(İdlib/Halep)GÜNCEL1- Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te teröristlerce katledilen 33 kişi törenle anılacak.(Erzincan/10.30)2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kapu Camisi'nde cuma namazında hutbe irad edecek.(Konya/13.00)3- Diyanet İşleri Başkanlığının İstanbul'dan ilk hac kafilesi, İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın katılımıyla İstanbul Havalimanı'ndan törenle uğurlanacak.(İstanbul/11.30)4- İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın, DHKP/C'li teröristlerce makamında rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin 4'ü tutuklu, 9'u firari 14 sanığın yargılanmasına, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.(İstanbul/10.00)5- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)KÜLTÜR SANAT1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula Sezgin Bilimler Tarihi Kütüphanesi'nin açılış programına katılacak.(İstanbul/18.30)SPOR1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2. Avrupa Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcuları kabul edecek.(Ankara/11.30)2- 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Sarayiçi Er Meydanı'nda başlayacak.(Edirne/10.30)3- A Milli Erkek Voleybol Takımı, Slovenya'da düzenlenen FIVB Challenger Kupası A Grubu ikinci maçında ev sahibi ülke ile karşı karşıya gelecek.(Ljubljana/21.30)4- Voleybolda 2019 FIVB Uluslar Ligi final etabı, Çin'in Nanjing kentinde sürüyor.5- Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri, Sinan Erdem Spor Salonu'nda başlayacak.(İstanbul/09.00)6- Mısır'da düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nın son 16 turunda Fas-Benin ve Uganda-Senegal maçları yapılacak.(Kahire/19.00/22.00)7- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, İngiltere'nin başkenti Londra'da sürüyor.