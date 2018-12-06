Gündem Özeti /6 Aralık 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk
/ 6 Nisan 1920
1- TBMM Başkanı Binali Yıldırım
ve Kırgızistan
Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Yıldırım, Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev'i kabul ettikten sonra Türkiye
'nin Bişkek Büyükelçiliği'nde Türk toplumu ve Ahıska Türkleri
Derneği temsilcileriyle bir araya gelecek.
(Bişkek)
2- CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, partisinin genel merkezinde düzenlenecek MYK
ve PM toplantılarına başkanlık edecek.
(Ankara/09.00/13.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
, Grand Cevahir Otel
ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen İnsan Hakları Zirvesi'ne katılacak.
(İstanbul
/ 09.30
2- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
, Bakanlığın Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısına başkanlık yapacak.
(Ankara/11.00)
3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, "Uluslararası Uyu?turucu Konferansı"na iştirak edecek.
(Antalya
/ 10.00)
4- TBMM'den
Genel Kurul'da, Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürecek.
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi Kurulması, yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi gibi düzenlemelerin de bulunduğu kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.
KİT Komisyonu'nda, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklıklarının hesapları ele alınacak.
(TBMM/14.00/11.00/11.00)
EKONOMİ
1- TÜSİAD'ın Sanayide Dijital Dönüşüm
Günleri etkinliği, "Mevcut fabrikaların dönüşümü" temasıyla TÜBİTAK Feza Gürsey
Konferans Salonu'nda yapılacak, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi
Kokteyli CerModern'de düzenlenecek.
(Ankara/09.00/19.00)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, AGİT 25. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak.
(Milano
)
2- Yemen
barış müzakereleri Birleşmiş Milletler
Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths
'in arabuluculuğunda Yemen'deki meşru hükümet ve Husilerin katılımıyla İsveç
'te başlayacak.
(Stockholm
)
3- Avusturya
'da Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) 175. olağan toplantısı düzenlenecek.
(Viyana
)
4- Suriye
iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.?
(Halep/İdlib)?
5- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan
Başkonsolosluğunda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.?
(Riyad/Washington/Ankara)?
6- Fransa
'da akaryakıt zamlarına karşı ülke genelinde düzenlenen protestolar ve yansımaları izleniyor.
(Paris
)
GÜNCEL
1- Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit
, Yargıtayın 150. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek "Arabuluculuğun Geliştirilmesi" başlıklı uluslararası sempozyumun açılış konuşmasını yapacak.
(Ankara/09.30)
2- Diyanet İşleri
Başkanı Ali Erbaş
, Başkanlıkça Türkiye Diyanet Vakfı ile ortaklaşa başlatılacak "Yemen'e Yardım Kampanyası" tanıtım toplantısına katılacak, Mardin
Valiliği ile Mardin Artuklu Üniversitesi
Rektörlüğünü ziyaret edecek, üniversite öğrencileriyle bir araya gelecek.
(Ankara/10.00-Mardin/14.30/15.45/16.45)
3- Türk Kızılayı
tarafından düzenlenen Kızılay TALKS Konferansı İstanbul'da gerçekleştirilecek.
(İstanbul/ 09.30)
4- FETÖ davaları
Darbe girişimi gecesi Kara Havacılık Komutanlığındaki olaylara ilişkin 152 sanıklı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
Darbe girişiminde Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe
Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı dava, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.
(Ankara/09.30)
FETÖ'nün, darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü
'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılandığı dava, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.
(Ankara/09.30)
Darbe girişiminde Kara Harp Okulu
'nda yaşanan eylemlere ilişkin 5'i firari, 307 sanığın yargılanmasına Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, "Travel Turkey İzmir
2018"in resmi açılış törenine katılacak, Bornova
Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulunacak.
(İzmir/11.00/13.00)
2- İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Kültür Daire Başkanlığı ve Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi iş birliğinde düzenlenen "10. İstanbul Edebiyat
Festivali"nin basın toplantısı gerçekleştirilecek.
(İstanbul/18.00)
SPOR
1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası
'nda 5. tur ilk maçları tamamlanacak.
Kupanın üçüncü gününde Bodrum
Belediyesi Bodrumspor- MKE Ankaragücü
, Fatih
Karagümrük-Akhisarspor, Menemen
Belediyespor- Kasımpaşa
, Evkur
Yeni Malatyaspor- Etimesgut
Belediyespor, Fenerbahçe- Giresunspor
müsabakaları yapılacak.
(Muğla/13.00/İstanbul/15.00/İzmir/17.00/Malatya/18.30/İstanbul/20.30)
2- Kulüpler Birliği Vakfı
toplantısı, vakfın Maslak
'taki merkezinde gerçekleştirilecek.
(İstanbul/14.30)
3- Basketbolda THY Avrupa
Ligi'nin 11. haftasında Darüşşafaka Tekfen
, İsrail
temsilcisi Maccabi FOX'u Volkswagen
Arena'da konuk edecek.
(İstanbul/21.00)
4- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası 5. haftasında C Grubu'nda Beşiktaş
, Rusya
temsilcisi Inventa Kursk'u BJK
Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde ağırlayacak.
E Grubu'nda ise iki Türk takımı Çukurova
Basketbol ile BOTAŞ, Servet Tazegül
Spor Salonu'nda karşılaşacak.
(İstanbul/19.00/Mersin/18.00)
5- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta Gaziantep
Basketbol- Bahçeşehir
Koleji maçıyla sona erecek.
(Gaziantep/19.00)
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Mustafa Kemal Atatürk,İstanbul,Ankara
06 Aralık 2018 Perşembe 00:01