GÜNDEM ÖZETİ / 6 Eylül 2019

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İtalya'nın Cernobbio kentinde düzenlenen 45. Ambrosetti Forumu'na katılacak.

(Cernobbio)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çine, Nazilli, Yeni Pazar ve Sultanhisar belediyeleri ile İzmir Enternasyonal Fuarı'nı ziyaret edecek.

(Aydın/11.00/14.00/15.00/16.00/İzmir/18.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Namazgah açılış törenine katılacak.

(Aydın/12.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD'da düzenlenecek "Trafik Kaza İstatistikleri Analizi Rapor Tanıtım Toplantısı"na iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, "Nevşehir'de Okullar Pırıl ile Açılıyor" ve "Yeni Okul Zili ve Çocuk Şarkısı Tanıtımı" programlarına katılacak.

(Nevşehir/10.30/17.30/11.00/12.00)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-Çin İş Forumu'na ve yemeğine, 88. İzmir Enternasyonal Fuarı açılış töreni ile Çin Halk Cumhuriyeti stant açılışına iştirak edecek.

(İzmir/09.30-20.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Gayrettepe – İstanbul Havalimanı Metro Hattı HASDAL- İstanbul Havalimanı Kesimi Tünel Delme İşlemlerinin Tamamlanması ve Işık Göründü Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Teknik Üniversitesi Camisi'nin açılışına ve "Uluslararası Çizgilerle YEMEN" sergisine katılacak.

(İstanbul/13.00/16.00)

2- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 76 sanığın yargılanmasına, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

3- CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, "Tu¨rkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama", "kamu go¨revlisine go¨revinden dolayı hakaret", "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve du¨s¸manlıgˆa alenen tahrik etmek" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından açılan davanın görülmesine, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

(İstanbul/09.30)

4- Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia ederek HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelere ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Diyarbakır)

5- FETÖ davaları

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenecek RTÜK Medya Buluşmaları programına katılacak.

(İstanbul/14.00)

SPOR

1- Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Çin'de 2. tur grup ve 17-32'ncilik klasman etabı maçlarıyla sürüyor.

2. tur I Grubu'nda Polonya-Rusya ve Arjantin-Venezuela, J Grubu'nda ise Sırbistan-Porto Riko ve İspanya-İtalya karşı karşıya gelecek.

Klasman etabında ise M Grubu'nda Nijerya-Fildişi Sahili ve Çin-Güney Kore, N Grubu'nda da Angola-İran ve Tunus-Filipinler karşılaşacak.

(Foshan/11.00/15.00/Wuhan/11.30/15.30/Guangzhou/11.00/15.00/Pekin/11.00/15.00)

2- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Andorra ile 7 Eylül Cumartesi günü oynanacak H Grubu 5. hafta maçı öncesi, müsabakanın yapılacağı Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenleyecek. Türk Milli Takımı, maç öncesi son çalışmasını aynı statta yapacak.

(İstanbul/19.45/20.15)

3- Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki dördüncü maçında Yeni Kocaeli Stadı'nda İngiltere ile karşı karşıya gelecek.

(Kocaeli/20.45)

4- 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final karşılaşmaları öncesi Türk Milli Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, takım kaptanı Eda Erdem Dündar ile Sırbistan, İtalya ve Polonya takımlarının başantrenör ve kaptanlarının katılacağı medya günü etkinliği Ankara CP Hotel'de gerçekleştirilecek.

(Ankara/15.00)

5- Okçulukta Dünya Kupası Finalleri Rusya'nın başkenti Moskova'da başlayacak.

6- Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Türkiye etabı öncesi Afyon Motor Sporları Merkezi'nde açılış seremonisi gerçekleştirilecek.

(Afyonkarahisar/18.00)

7- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 5. haftaya C, E, G ve I gruplarında yapılacak 9 maçla devam edilecek.

8- Polonya'da düzenlenen Avrupa Erkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek finalde İtalya ile karşılaşacak.

(Walbrzych/19.30)

***

