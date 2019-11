GÜNDEM ÖZETİ / 6 Kasım 2019

6 Nisan 19201- Japonya 'daki temaslarını tamamlayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Sosyal İçermenin Geliştirilmesinde Parlamentoların Rolü" başlıklı MIKTA Parlamento Başkanları 5. Danışma Toplantısı'na katılmak üzere Meksika 'ya gidecek.(Tokyo)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirileceği atama törenine katılacak.(Ankara/14.30)2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm ve bazı projeler ile ilgili incelemelerde bulunacak, STK temsilcileri, muhtarlar, kanaat önderleri ve il genel meclisi üyeleriyle bir araya gelecek, İl Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.(Ağrı/10.30/13.30/15.00)3- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'na katılacak.(İstanbul/17.00)4- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca düzenlenecek "Türkiye Mezunları Kapasite Geliştirme Eğitim Programı"na iştirak edecek.(Ankara/14.30)5- TBMM'denGenel Kurulda, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile bazı kanunlarda değişiklik öngören yasa teklifi görüşülecek.(TBMM/14.00)Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bütçe Kanunu Teklifi ve Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin Geneli ile Sayıştay Raporları ele alınacak.(TBMM/10.00)EKONOMİ1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ATO Congresium'da düzenlenecek 12. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı'na (EIF) katılacak.(Ankara/10.00)2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Çin'den yola çıkıp Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya geçecek ilk yük treni China Railway Express'in Ankara Garı'ndan uğurlanması törenine iştirak edecek.(Ankara/14.30)3- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kocaeli Bilim Merkezi ve SANTEK 2019, TÜYAP 6. Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret edecek.(Kocaeli/11.00/12.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.(Ankara)2- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.(Bağdat)3- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar izleniyor.(Beyrut)GÜNCEL1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ana teması "Peygamberimiz ve Aile" olan "2019 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası" etkinlikleri tanıtım toplantısına katılacak.(Ankara/10.00)2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Diyarbakır)3- FETÖ davalarıFETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarında görevli 38 asker ile bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 52 sanığın yargılandığı dava İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de görülecek.(İstanbul/10.00)Kocaeli'de Kefken açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 24 kişinin öldüğü kazaya ilişkin haklarında dava açılan 5'i tutuklu 14 sanığın yargılanmasına devam edilecek.(Kocaeli/09.30)SPOR1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta A, B, C ve D gruplarında yapılacak maçlarla tamamlanacak.A Grubu'nda yer alan Galatasaray, İspanya temsilcisi Real Madrid ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.(Madrid/23.00)2- UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda yapılacak 4. hafta maçları öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ile Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, müsabakaların oynanacağı kentlerde basın toplantısı düzenleyecek.(Braga/21.00/Krasnodar/18.30/Graz/19.30)3- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmelerinin kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.(İstanbul/15.00)4- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nın 6. haftasında B Grubu'nda TOFAŞ, Fransa temsilcisi Limoges CSP ile deplasmanda karşılaşacak. C Grubu'nda ise Darüşşafaka Tekfen, Slovenya'nın Cedevita Olimpija takımını konuk edecek.(Limoges/22.00/İstanbul/20.15)5- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında A Grubu'nda Türk Telekom, İspanya temsilcisi BAXI Manresa ile deplasmanda karşılaşacak. B Grubu'nda Teksüt Bandırma, Yunanistan'ın AEK takımını konuk edecek. D Grubu'nda ise Beşiktaş Sompo Sigorta, İtalya temsilcisi Happy Casa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.(Manresa/22.30/Balıkesir/20.00/Brindisi/22.30)6- Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın 3. haftasında D Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Romanya temsilcisi CSU Sibiu, E Grubu'nda ise Pınar Karşıyaka, Belçika ekibi Phoenix Brüksel ile deplasmanda karşılaşacak.(Sibiu/20.00/Brüksel/22.30)7- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 4. haftasında A Grubu'nda Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, Letonya temsilcisi TTT Riga'yı konuk edecek. B Grubu'nda ise Fenerbahçe Öznur Kablo, Rusya'nın Dinamo Kursk takımıyla deplasmanda karşılaşacak.(Mersin/18.00/Kursk/19.00)8- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 4. haftasında C Grubu'nda OGM Ormanspor, İsveç temsilcisi A3 Basket'i, Bellona Kayseri Basketbol ise Polonya'nın CCC Polkowice takımını ağırlayacak. D Grubu'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor, Belarus ekibi Tsmoki-Minsk, E Grubu'nda ise Galatasaray, İsveç ekibi Lulea BBK ile deplasmanda karşılaşacak(Ankara/16.00/Kayseri/18.00/Minsk/18.30/Lulea/21.00)9- Voleybolda CEV Kadınlar Challenge Kupası 2. tur ilk maçında Türk Hava Yolları, Macaristan temsilcisi 1. 10- UEFA Avrupa Ligi'nde 4. haftanın ilk maçında F Grubu'nda Portekiz temsilcisi Vitoria ile İngiltere'nin Arsenal takımı karşı karşıya gelecek.(Guimaraes/18.50)11- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftası İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor, Fenerbahçe HDI Sigorta-Galatasaray HDI Sigorta, Arhavi Voleybol-Sorgun Belediyespor, İnegöl Belediyespor-Spor Toto, Tokat Belediye Plevne-Bursa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmalarıyla başlayacak.(İstanbul/17.00/19.00/Artvin/17.00/Bursa/Tokat/18.30)