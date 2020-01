GÜNDEM ÖZETİ / 6 Ocak 2020

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı yeni hizmet binasının açılış töreni ile Memur-Sen Genel Merkezinde düzenlenecek Mehmet Akif İnan Vakfı ödül törenine katılacak.

(Ankara/13.30/19.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AA Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CTE İncek Eğitim Merkezi'nde, Koruma Memurlarının Yeni Üniformalarının Tanıtım Programı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eliz Hotel Convention Center'da, "Yurt Dışı Bursiyerler Vizyon ve Farkındalık Eğitimleri" programına iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü eğitim tesisi açılışı ve cami temel atma töreni ile III.Tarım ve Orman Şurası Işığında Küçükbaş Hayvancılığı Güçlendirme Eylem Planı Toplantısı'na katılacak, "Vefatının 83. Yılında İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı"na iştirak edecek.

(Antalya/09.30/13.00/İzmir/19.00)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Elektronik Ticarette Güven Damgası" tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/11.00)

3- TÜİK, kasım ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Aralık 2019'a ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Güney Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Awut Deng Acuil, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.45)

2- İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin düzenlediği operasyonla öldürülmesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Bağdat/Tahran/Ankara/Washington)

3- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar izleniyor.

(Trablus)

4- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları nedeniyle Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

5- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki hükümet karşıtı protestolar izleniyor.

(Hong Kong)

GÜNCEL

1- İzmir'de 5 Ocak 2017'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ve adliye personeli Musa Can, İzmir Adliyesi protokol kapısı iç alanında düzenlenecek törenle anılacak.

(İzmir/10.00)

2- Fetullahçı Terör Örgütü'nün, "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 107 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

3- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

4- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- Süper Lig kulüplerinin transfer çalışmaları ve ikinci yarı hazırlıkları izleniyor.

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA